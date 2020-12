Googledown: salta pure #Googlemeet e gli studenti impazziscono di gioia per i messaggi degli hacker

Google non sta funzionando in tutto il mondo proprio in questi minuti. E #Googledown è diventato in pochissimo tempo un hashtag di tendenza, con oltre 10mila tweet in pochi secondi. Si riscontrano problemi con Gmail, Google Drive, YouTube e Google Meet, piattaforma utilizzata per la didattica a distanza.

Ma, mentre chi lavora con questi strumenti sta avendo non poche difficoltà, gli studenti sembrano averla presa diversamente.

Tantissimi ragazzi stanno infatti esultando per le lezioni online improvvisamente interrotte. A renderli ancor più entusiasti è stata una serie di divertenti messaggi lanciati da alcuni hacker, come questi:

Lezioni online interrotte, l’ironia impazza su Twitter

I simpatici messaggi degli hacker, che mostrano solidarietà agli studenti in DAD, sono stati condivisi su Twitter, accompagnati da ironiche didascalie:

hacker che blocca i prof che

meet avevano

#googledown già programmato

12 verifiche pic.twitter.com/sXdh3dycZy — aliᴸ (@sonologorroica) December 14, 2020

HACKER TI FACCIO UNA STATUA GRAZIE TI AMO

GOOGLE MEET NON VA SI VOLAAAA#googledown pic.twitter.com/I39eZ5Ubh1 — syria☃️||loves niall; (@irishgirlx_) December 14, 2020

Fonte: Twitter