Benvenuto autunno! Google celebra l’equinozio facendo cadere le foglie sul tuo schermo

Un riccio sorridente e delle foglie che cadono: oggi comincia l’autunno e a ricordarci l’equinozio è un tenero Doodle di Google, un riccioche fa piovere foglie autunnali sul tuo schermo

Anche Google oggi saluta l’ingresso dell’autunno con uno dei suoi simpatici Doodle: il popolare motore di ricerca ha pubblicato sulla pagina dedicata il Doodle realizzato per l’Equinozio, il primo giorno della stagione autunnale 2021 nell’emisfero boreale.

La nuova stagione arriva ufficialmente scalzando l’estate. Il momento esatto è oggi, 22 settembre, alle ore alle 21.21 ora italiana. Da quel momento saremo ufficialmente in autunno. Nel giorno dell’equinozio d’autunno, quello in cui la durata del giorno equivale a quella della notte, come accade anche all’arrivo della primavera.

Dal 22 in poi le giornate, o meglio le ore di luce, inizieranno ad accorciarsi fino a raggiungere il minimo il 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno.

La data dell’equinozio d’autunno però non è sempre la stessa. A volte è il 22, altre il 23 settembre. Ma c’è una curiosità che non tutti conoscono. Se per gli astronomi, l’ultimo giorno d’estate è il 21 settembre nell’emisfero settentrionale, per i meteorologi l’ingresso dell’autunno non è il 22 ma il 1 settembre.

Leggi qui tutto quello che c’è da saper sull’equinozio d’autunno.

Leggi anche: