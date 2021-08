Il telaio fatto interamente di Lego, che crea sciarpe a maglia (quasi) in automatico

Altro che Maglieria Magica di Barbie! Con più di 3000 mattoncini un fan dei Lego ha costruito un incredibile telaio, che funziona benissimo. Un’opera d’arte che per ora non è in vendita, ma che è stata rilanciata dalla società dopo la realizzazione iniziale annunciata a fine aprile.

Si chiama Jerry Nicholls l’artista che ha costruito a mano un telaio fatto interamente di Lego, con più di 3000 mattoncini e che funziona. Per creare una sciarpa – avverte – ci vogliono 6 ore, ma ne vale la pena. Un’opera d’arte “moderna” a tutti gli effetti che ci insegna cosa può fare di bello l’inventiva umana.

Nei video pubblicati sui social si vede come il telaio è fatto internamente di mattoncini e include un piccolo set di comandi digitali che automatizzano le operazioni. Lunghe, certo, ma con risultati eccellenti.

Questa fantastica creazione di un fan LEGO come te non è in vendita nel nostro Shop. Speriamo ti ispiri a costruire le tue meravigliose idee di mattoncini!

scrive in proposito l’azienda in risposta al commento di un lettore che chiedeva la possibilità di acquistare l’opera.

Fatta di più di 3.000 mattoncini LEGO 🤩Ci vogliono 6 ore per creare una sciarpa con questo telaio. Ma ne vale la pena 🎦 Jerry Nicholls Posted by LEGO on Tuesday, April 27, 2021

Non resta quindi che ammirarla, sperando che magari possa essere messa in vendita, anche se immaginiamo che il costo non sarebbe proprio alla portata di tutti.

Fonti di riferimento: Lego/Facebook / Lego/Instagram

Leggi anche: