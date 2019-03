Create le ciabatte anti-LEGO, per non avere mai più i piedi trafitti dai mattoncini!

Quel dolore che trafigge la pianta dei nostri piedi, che arriva fin sulle punte dei capelli. È quello che proviamo quando camminiamo per errore sui LEGO sparsi per la stanza in cui stiamo giocando coi nostri bambini. Per ovviare a questo scomodo inconveniente, ben noto a genitori e pargoli, è stata la stessa Lego che ha ideato uno speciale paio di pantofole a prova di mattoncino.

Forse a breve potremo dire addio a quel dolore lancinante mentre camminiamo per il salotto e incappiamo improvvisamente in un Lego. In collaborazione con la francese Brand Station, la società ha prodotto le pantofole in edizione limitata mettendole a disposizione di alcuni tester.

Cos'hanno di speciale? Le ciabatte sono dotate di una particolare imbottitura che evita il fastidioso contatto coi mattoncini. In tutto ne sono state prodotte circa 1500 paia e a quanto pare fanno egregiamente il loro lavoro. Le scarpe sono state assegnate durante il periodo natalizio e chi le ha provate ha assicurato che il dolore finora patito non si avvertiva più.

Di certo, è sempre meglio evitare di passeggiare sui mattoncini per evitare scivoloni ma almeno una parte del problema sembra risolta. Ci sono voluti però solo 66 anni affinché Lego arrivasse a questa soluzione.

Dove acquistarle? Bella domanda. Le scarpe sono state distribuite finora solo a 1500 persone.

Ancora non è chiaro quando verranno rilasciate e quando sarà possibile acquistarle, però non vediamo l'ora di vederle incluse in ogni confezione LEGO.

Mai più piedi trafitti dai mattoncini!

Francesca Mancuso

