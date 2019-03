Vietato fumare e usare la plastica! Porto Cesareo diventa spiaggia smoke e plastic free 

Divieto di fumare in spiaggia anche nella famosa Porto Cesareo, una delle più belle spiagge del Salento. Turisti e bagnanti avvisati: dal 1 Giugno saranno bandite le sigarette e i mozziconi fino a 10 metri dalla battigia. E occhio anche alla plastica, bandita anche questa. Pena multe salate!

Fumo vietato non solo in spiaggia! Porto Cesareo diventa anche città ‘no smoke’: sarà vietato fumare su tutto il territorio comunale in presenza di minori o donne incinte

Inoltre, lo stop alle bionde arriva con un’ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Salvatore Albano, a pochi giorni da un’altra disposizione sempre a favore dell’ambiente, che vieta l'utilizzo di contenitori e stoviglie monouso in plastica non biodegradabili sul territorio, quindi anche in spiaggia.

“La nuova ordinanza è stata emanata per vietare il fumo di sigaretta sulla spiaggia, entro dieci metri dalla battigia, sul cordone dunale, sull'Isola Grande e sui piccoli isolotti antistanti la costa, in tutta l'area marina protetta e il Parco Regionale, nonché in presenza di soggetti deboli quali bambini e donne incinte”, spiega il sindaco.

Cattive notizie per i trasgressori: le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 500 euro.

Così, dopo Bibione, la prima a dotarsi di un simile dispositivo normativo, e molti comuni della Sardegna, si allunga la lista delle municipalità che hanno vietato il fumo in spiaggia.

Non resta che augurarsi che l’idea di allontanare le sigarette dai litorali si diffonda sempre di più in vista della prossima estate.

Basta spiagge trattate come posaceneri e cestini dei rifiuti!

Roberta Ragni

