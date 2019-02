Quali sono le spiagge più belle d’Italia per il 2019? Puntuale arriva la classifica Travelers’ Choice Beaches Awards 2019, compilata, come ogni anno, in base alla qualità e alla quantità delle recensioni e del punteggio attribuiti dai viaggiatori internazionali alle spiagge di tutto il mondo su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi.

Sardegna al top, ma la Sicilia ai primi posti

352 in tutto le spiagge premiate, in Italia, la Sardegna è al top per il numero di riconoscimento con ben cinque spiagge nella classifica nazionale, ma è la Sicilia ad aggiudicarsi i riconoscimenti più prestigiosi: oltre alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che conferma la prima posizione italiana e sale nelle classifiche internazionali (dal settimo posto dello scorso anno al secondo attuale nella Top 10 Europa e rientra nella Top 10 mondiale in settima posizione), la Sicilia ospita anche l’unica altra spiaggia ad aggiudicarsi un posto tra le 10 spiagge migliori d’Europa: al 9° posto si trova infatti Cala Rossa a Favignana, seconda nella Top10 Italia.

“Le coste italiane sono tempestate di spiagge meravigliose che attirano ogni estate milioni di turisti ma solo alcune hanno ricevuto il riconoscimento Travelers’ Choice Beaches 2019 di TripAdvisor” ha commentato Valentina Quattro portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Siamo felici di vedere che l’offerta balneare del Bel Paese vanti alcune delle spiagge più apprezzate a livello internazionale”.

Ecco le 10 spiagge più belle d'Italia



1) Spiaggia dei Conigli, Lampedusa



2) Cala Rossa, Isola di Favignana



3) Spiaggia di Tropea, Tropea

4) Cala Mariolu, Baunei

5) Baia del Silenzio, Sestri Levante



6) Cala Goloritze, Baunei

7) Spiaggia di Cala Coticcio, La Maddalena

8) Cala Sinzias, Castiadas

9) Spiaggia di Su Giudeu, Domus de Maria

10) Spiaggia della Marinella, Palinuro

