Malta, e le due vicine di casa Gozo e Comino, ospitano spiagge meravigliose, che nulla hanno da invidiare a quelle delle isole tropicali e caraibiche. E per nostro fortuna stanno proprio dietro l'angolo. Grazie alla sua posizione centrale all’interno del Mar Mediterraneo, Malta può beneficiare delle favorevoli correnti marittime che tengono le acque sempre pulite. Ma ecco quali le spiagge più belle dell'isola.

Tra sassi e sabbia c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tutte le spiagge maltesi hanno un fascino particolare ed è davvero difficile stabilire quali sono le più belle. Tuttavia, alcune, per la loro posizione e per le caratteristiche sono le più amate.

1. Spiagge di sabbia

Le più grandi spiagge sabbiose maltesi si trovano nella parte nord dell'isola. Le più famose per la loro meravigliosa consistenza e gli spazi vasti sono Ghadira Bay, Għajn Tuffieħa e Golden Bay. Più appartate e piccole invece Paradise Bay e Armier, con vista su Gozo. Vediamole una ad una.

1.1. Mellieha Bay (Ghadira)

La spiaggia di Ghadira è situata nella grande baia di Mellieha ed è la più grande spiaggia di sabbia dell'isola oltre che tra le più note, molto gettonata tra le famiglie, ha anche un lido apprezzato da chi pratica sport d’acqua. La sabbia è fine e dorata, i fondali sono poco profondi (massimo 50 centimetri per un centinaio di metri dalla battigia). È possibile esplorare le acque noleggiando bananoni e pedalò. Non adatta a chi preferisce la quiete e le spiagge poco affollate.

1.2. Golden Bay

Si trova anch'essa sulla costa nord-occidentale di Malta, a pochi chilometri dal Majjistral Nature and History Park, il primo parco naturale nazionale dell’arcipelago. È caratterizzata da sabbia dorata ed è sempre ventilata; perfetta per gli amanti degli sport a vela, ma meno adatta per i nuotatori.

1.3. 3. Ghajn Tuffieha

Una spiagga un po' più tranquilla e più appartata Ghajn Tuffieha, non lontana da Golden Bay, ma meno frequentata perché per accedervi richiede la discesa di ben 180 scalini. Situata ai piedi delle colline e di un promontorio dalla forma insolita, Ghajn Tuffieha ha sabbia fine a acqua cristallina.

1.4. Paradise Bay

Sulla parte nord occidentale dell’isola, proprio davanti al South Comino Channel, lo stretto che separa Malta da Gozo e Comino, c’è la stupenda Paradise Bay, una falce di sabbia finissima circondata da alte scogliere. Nonostante le sue 'piccole dimensioni, la spiaggia è affascinante e offre una magnifica vista. Qui si può ammirare il tramonto dalla spiaggia.

1.5. Armier Bay

Armier Bay è anche la meta preferita dagli abitanti dell’Isola per pic-nic in spiaggia ma è molto frequentata dagli amanti di surf e windsurf. Armier Bay si trova sulla costa nord di Malta, affacciata sulle vicine isole di Comino e di Gozo.

1.6. Ramla Bay – Gozo

È una delle più belle spiagge di tutto l’arcipelago e una delle più ampie dell’isola di Gozo. Immersa nella natura incontaminata della campagna, la spiaggia è arancione, rossastra. Nelle vicinanze c’è la famosa Grotta di Calypso, citata nell’Odissea di Omero. Secondo la leggenda nella grotta si può sentire l’eco della voce di Odisseo.

1.7. Gnejna Bay

Altra suggestiva baia con spiaggia sabbiosa e acque poco profonde, che si trova nella parte occidentale di Malta, a breve distanza dalla città di Mgarr. Tranquilla, adatta alle famiglie, vi si possono affittare canoe per ammirarne tutte le bellezze.

2. Spiagge di sassi e roccia

2.1. Peter’s Pool

Vicino al villaggio di Marsaxlokk, nell’omonima baia, si trova la più spettacolare scogliera dell’isola, accessibile da una ripida scalinata scavata nella roccia. Qui si può ammirare Peter’s Pool, un’incantevole piscina naturale d’acqua cristallina. Un tempo era una salina. Non c’è sabbia e non ci sono servizi, ma solo natura allo stato puro.

2.2. Dwejra Bay – Gozo

Non è una vera e propria spiaggia, ma è sicuramente uno degli scenari più suggestivi dell'intero arcipelago. Creata milioni di anni fa in seguito al crollo di due grotte di calcare, è una meravigliosa struttura naturale creata da fenomeni geologici che hanno creato degli scorci mozzafiato come la Finestra Azzurra, l’Inland Sea e il Fungus Rock. Sulle scogliere a strapiombo e sulla crosta rocciosa è possibile ammirare resti fossilizzati di creature marine risalenti al periodo miocenico. La Finestra Azzurra di Malta resa celebre anche da molti film è stata fortemente danneggiata dal maltempo nel 2017

2.3. Imgiebah

Lontana dai tour dei turisti, Imgiebah regala acque e panorami di impareggiabile bellezza. Si trova sulla costa orientale, nel Selmun, ed anche se è molto appartata e difficile da raggiungere.

3. Blue Lagoon , Comino

Discoro a parte merita la Blue Lagoon dove si alternano rocce e spiagge bianchissime in un tratto che rappresenta un vero paradiso sulla Terra. Come il nome suggerisce , la Laguna Blu è l'attrazione principale dell'isola di Comino. Si tratta di un canale naturale che unice Comino e Cominotto, amato per le sue acque turchesi, ma anche per fondali mozzafiato

Francesca Mancuso