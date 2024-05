Se avete ricevuto solleciti di pagamento per bollette via SMS a nome di Enel Energia, fate attenzione!

Consumatori in allerta per truffe via SMS e e-mail: bollette Enel con cifre astronomiche e richieste ingiustificate, ecco come riconoscere e contrastare tentativi di frode digitali, inclusi falsi link e messaggi ingannevoli

Diversi consumatori si sono ritrovati di fronte a bollette della luce con cifre esorbitanti, richieste tramite SMS che non sembrano giustificate da alcuna crisi energetica attuale: il fenomeno si sta diffondendo tra i clienti di Enel Energia, che hanno ricevuto o stanno ricevendo messaggi inquietanti, che risultano essere una truffa ben orchestrata.

Un tipico messaggio ricevuto dagli utenti recita:

Gentile cliente, ti ricordiamo di procedere al pagamento delle fatture relative alle tue forniture con Enel Energia, per un totale di 9.999,99 euro. In assenza di pagamento entro 5 giorni, valuteremo le azioni necessarie per la tutela del nostro credito. Se hai già provveduto al pagamento ti preghiamo di non considerare questa comunicazione. Scopri come pagare su [link].

A un esame superficiale, il messaggio potrebbe sembrare autentico: il numero verde è quello ufficiale di Enel e il link fornito guida, apparentemente, alla pagina dell’azienda. Tuttavia, la destinazione del link non conduce al sito ufficiale di Enel, ma a un sito truffa creato per sottrarre i dati personali degli utenti. Ma le frodi che sfruttano il nome di Enel non finiscono qui: recentemente sono tornate a circolare delle email che millantano dei fantomatici rimborsi, accompagnate dal classico link malevolo.

Le e-mail fraudolente spesso contengono collegamenti che, se cliccati, possono installare software maligni o reindirizzare l’utente verso pagine web di phishing. Questi messaggi di posta elettronica possono richiedere pagamenti inesistenti o l’aggiornamento dei dati bancari, fingendo di agire per conto di Enel. Analogamente, i truffatori si avvalgono di SMS, noti anche come smishing, per inviare comunicazioni urgenti che incitano a cliccare su link dannosi o a contattare numeri a tariffazione speciale.

Raccomandazioni per mantenere alta la sicurezza online

Controllo del mittente: Un’e-mail autentica da Enel termina sempre con @enel.it. Qualsiasi formato diverso è segnale di un possibile tentativo di truffa. Prudenza con i link: Evitare di cliccare su link inattesi, sia in e-mail che in SMS. I link legittimi di Enel contengono sempre il dominio “enel.it”. Analisi del contenuto degli SMS: I messaggi ufficiali non richiederanno mai l’inserimento di dati personali attraverso link esterni. È fondamentale essere cauti di fronte a richieste urgenti o inaspettate. Messaggi e chiamate su WhatsApp: I truffatori possono usare WhatsApp per inviare messaggi o chiamare, fingendosi operatori di Enel. Durante queste interazioni, possono richiedere l’invio di dati sensibili o documenti personali. Numero ufficiale di Enel su WhatsApp: Il vero numero utilizzato da Enel Energia per le comunicazioni tramite WhatsApp è 3298710714. Qualunque altro numero dovrebbe essere considerato sospetto.

La vigilanza è essenziale per contrastare le truffe digitali. Ecco alcuni consigli utili:

Cautela con link e allegati : È vitale evitare di cliccare su link o aprire allegati provenienti da mittenti sconosciuti, principali veicoli di malware.

: È vitale evitare di cliccare su link o aprire allegati provenienti da mittenti sconosciuti, principali veicoli di malware. Verifica tramite canali ufficiali : In caso di dubbio, è sempre buona norma verificare l’autenticità delle comunicazioni contattando Enel Energia tramite i suoi numeri verdi o accedendo direttamente al suo sito web.

: In caso di dubbio, è sempre buona norma verificare l’autenticità delle comunicazioni contattando Enel Energia tramite i suoi numeri verdi o accedendo direttamente al suo sito web. Aggiornamento dei software di sicurezza : Mantenere aggiornati i programmi antivirus e attivare i filtri anti-spam aiuta a proteggere dai messaggi e contenuti dannosi.

: Mantenere aggiornati i programmi antivirus e attivare i filtri anti-spam aiuta a proteggere dai messaggi e contenuti dannosi. Segnalazione delle attività sospette: È fondamentale segnalare immediatamente a Enel Energia qualsiasi tentativo di frode, contribuendo a limitarne la diffusione.

Enel Energia invita i suoi clienti a prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute via e-mail, SMS o WhatsApp. È importante non rispondere a richieste di dati personali o codici segreti e, in caso di dubbi, contattare sempre Enel direttamente al numero verde 800900860 o visitare il sito web www.enel.it.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Enel Energia

Ti potrebbe interessare anche: