Esselunga sta regalando davvero un set di Tupperware? No, soltanto l’ennesima email truffa

Scoperta una nuova truffa online che utilizza e-mail contraffatte dell'assistenza clienti Esselunga: i truffatori promettono premi in cambio di dati personali, sfruttando l'identità visiva del noto brand per ingannare i destinatari con richieste di dati bancari

Avete mai ricevuto un’email che promette regali irresistibili con un semplice click? Un nuovo schema di truffa online sta usando il nome di Esselunga per ingannare i consumatori, offrendo premi allettanti in cambio dei dati della carta di credito. Queste e-mail, con oggetto “La tua voce, il tuo dono: partecipa al nostro sondaggio oggi stesso”, promettono 36 contenitori Tupperware in omaggio a chi completa un sondaggio. Tuttavia, per ottenere il premio, i destinatari sono invitati a inserire i dati della propria carta di credito per un pagamento minimo di 2 euro, destinato a coprire le spese di spedizione.

Il phishing, attraverso queste e-mail, si manifesta in vari modi: si possono trovare richieste di dati personali per accedere a presunte lotterie, offerte di buoni sconto molto allettanti, o minacce di chiusura di conti bancari. Questi messaggi sono spesso riconoscibili per errori ortografici e grammaticali e per l’urgenza che comunicano, spingendo a cliccare su link sospetti.

Metodi di prevenzione contro le e-mail truffa

Verifica dell’autenticità del mittente: Prima di prendere qualsiasi azione, è essenziale verificare che l’indirizzo e-mail del mittente corrisponda a un dominio ufficiale di Esselunga, ovvero “@esselunga.it”. Se il dominio non coincide, è molto probabile che la mail sia fraudolenta.

Cautela con i link: È fondamentale non cliccare immediatamente sui link presenti nelle e-mail sospette. Posizionando il cursore su di essi, spesso si rivela un URL composto da una sequenza casuale di lettere e numeri, chiaro indicativo di un tentativo di phishing.

Controlli aggiuntivi: Controllare gli "Internet Header" dell'e-mail può aiutare a identificare i server di posta del mittente, aumentando le possibilità di riconoscere messaggi fraudolenti. È altresì importante verificare che non vi siano allegati sospetti nella comunicazione.

Prima di credere a promozioni o sondaggi diffusi su social network come Facebook o app di messaggistica come WhatsApp, è cruciale cercare conferme sui canali ufficiali di Esselunga, quali il loro sito web o l’app. La vigilanza e l’informazione sono essenziali per contrastare le truffe online, come sottolineato anche dalle continue comunicazioni di Esselunga ai suoi clienti per metterli in guardia contro questi tentativi di frode. Conoscere e implementare pratiche sicure è il miglior modo per proteggersi da queste minacce digitali.

Fonte: Esselunga

