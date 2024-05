INPS, presto potrai consultare la tua futura pensione con una semplice app, come per l’home banking

L'INPS, annuncia l'introduzione di una nuova app mobile e una Smart TV per semplificare la gestione delle pensioni e garantire l'accesso alle informazioni previdenziali, specialmente per gli anziani, oltre a un roadshow educativo per i giovani

INPS sta per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la situazione previdenziale, rendendo tutto molto più accessibile grazie a una nuova app che promette di trasformare il proprio smartphone in uno strumento per la gestione pensionistica e una Smart TV dedicata per garantire che nessuno rimanga indietro, anziani inclusi.

Gabriele Fava, presidente dell’INPS, ha difatti annunciato l’introduzione di una nuova applicazione mobile che mira a facilitare la gestione delle informazioni pensionistiche per i cittadini italiani. Simile alle applicazioni di home banking, questa app permetterà agli utenti di controllare i propri dati previdenziali in modo intuitivo e veloce, offrendo anche la possibilità di simulare la propria situazione pensionistica futura. Questo strumento è stato pensato per rendere più accessibile a tutti gli italiani la comprensione e la gestione delle proprie risorse pensionistiche.

L’INPS ha inoltre programmato un roadshow educativo che toccherà le scuole italiane, inclusi istituti superiori e università. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della previdenza sociale, un tema sempre più rilevante in un contesto economico e sociale in evoluzione. Il progetto prevede incontri e sessioni informative per fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere e gestire le questioni previdenziali, fin dai primi stadi della loro vita lavorativa.

Le iniziative per agevolare gli anziani

Parallelamente, l’INPS ha proposto lo sviluppo di una Smart TV, particolarmente indirizzata agli anziani che potrebbero avere difficoltà con l’uso di tecnologie più avanzate. Questo dispositivo consentirà di accedere alle informazioni pensionistiche direttamente dal televisore di casa, semplificando l’interazione per chi non è abituato a navigare su internet o utilizzare dispositivi mobili.

L’obiettivo è quello di rendere le informazioni pensionistiche facilmente accessibili a un segmento più ampio della popolazione, in particolare a coloro che possono trovarsi in una situazione di svantaggio tecnologico.

