Questo track è una fabbrica portatile alimentata dal sole per produrre articoli in plastica a emissioni zero ovunque

Light Manufacturing ha sviluppato il Solar Rotational Molding, una tecnologia che utilizza l'energia solare per creare prodotti in plastica di alta qualità, come serbatoi d'acqua e telai per barche, in modo sostenibile ed economico

Una startup sta cambiando il modo in cui produciamo plastica. Light Manufacturing ha sviluppato una tecnologia innovativa chiamata Solar Rotational Molding (SRM), che utilizza l’energia solare per creare prodotti di alta qualità come serbatoi d’acqua e telai per barche. Questa fabbrica portatile, trasportabile ovunque tramite container, promette di rivoluzionare la produzione sostenibile in tutto il mondo.

Light Manufacturing ha sviluppato un sistema di produzione flessibile e rapido che si adatta a diverse esigenze, dalle operazioni di soccorso in caso di disastri allo sviluppo rurale. Il processo SRM utilizza una serie di 30 specchi speciali, detti eliostati, che concentrano i raggi solari su uno stampo contenente plastica grezza, riscaldandolo fino a fonderlo e permettendo la creazione di prodotti di alta qualità.

Come funziona il Solar Rotational Molding

Karl von Kries, fondatore di Light Manufacturing e inventore del SRM, ha iniziato a sviluppare questa tecnologia dopo aver lavorato per un’azienda del Massachusetts specializzata nello stampaggio rotazionale per custodie di volo. Osservando le alte temperature sul tetto della fabbrica nei mesi estivi, von Kries ha cercato un modo per catturare quel calore solare e utilizzarlo nel processo di stampaggio:

Ho pensato che questa idea fosse stata già sperimentata in precedenza, e si fosse rivelata poco pratica. Ma non sono riuscito a trovare nulla nella letteratura sullo stampaggio rotazionale solare, quindi ho fondato una nuova società per “dimostrare che l’idea NON avrebbe funzionato” e poter andare avanti con la mia carriera.

Sorprendentemente, il Solar Rotational Molding ha continuato a migliorare, permettendo la produzione di pezzi di plastica di alta qualità e ottenendo diversi brevetti cruciali entro il 2014.

La tecnologia SRM è particolarmente utile per fornire aree rurali nei paesi poveri con attrezzature idrauliche essenziali come tubi e serbatoi per l’acqua piovana. Il sistema più grande, l’SRM4, può stampare serbatoi fino a 7.500 litri e ogni sistema può produrre migliaia di serbatoi all’anno. Il sistema di stampaggio è montato su un asse rotazionale all’interno di un container, insieme a tutti i pannelli di controllo e le parti elettriche, e non richiede fondamenta o basi se non un ettaro di terreno piatto e sgomberato.

Con un team di appena due persone, i costi operativi sono molto bassi e il costo del prodotto finito è del 20-30% inferiore rispetto ai prodotti realizzati con metodi tradizionali, poiché il sistema non richiede gas naturale per il riscaldamento, come spiegato da von Kries:

I nostri sistemi costano un decimo rispetto all’installazione di un sistema di stampaggio tradizionale in un edificio industriale.

Attualmente, Light Manufacturing ha già implementato un sistema in Hawaii, dimostrando l’efficacia e la sostenibilità della loro tecnologia.

Light Manufacturing

