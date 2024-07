Prepariamoci alla splendida Luna del Cervo, la luna piena d’estate

Non manchiamo all’appuntamento con la Luna del Cervo, la luna piena d’estate per eccellenza. Splenderà il 21 luglio e, se il tempo sarà clemente (come ci si aspetta d’estate) lo spettacolo è assicurato

Luna del Cervo in arrivo: il 21 luglio splenderà la luna piena d’estate per eccellenza, non possiamo mancare. Dopo il tramonto, meglio se dopo le 22, alziamo gli occhi verso la costellazione del Capricorno e salutiamo la bellezza del nostro unico satellite.

Come spiega l’UAI, la luna sarà piena il 21 luglio, tecnicamente alle 12.17. Ovviamente potremo ammirarla solo dopo il tramonto, meglio se dopo le 22, perché più alta sull’orizzonte (nella mappa il cielo del 21 luglio 2024 alle 23.00 circa).

Ma perché Luna del Cervo?

Il nome di questa luna piena arriva, come spesso accade, dalla tradizione americana in quanto di solito a luglio spuntano le nuove corna dei cervi. Tuttavia è anche nota come Luna dei Temporali, che in questa stagione tendevano a essere più frequenti.

Leggi anche: Calendario lunare 2024: un anno di spettacoli che ci offre gratis la Luna

I Cree la chiamavano invece Luna Muta, i Tlingit si riferiscono ad essa come Luna di Salmone, per gli Anishinaabe era la Luna di Bacche, mentre gli Algonchini e gli Ojibwe parlano di Luna di Lampone.

Ma comunque vogliamo chiamarla, sarà lo stesso stupenda.

Buona visione!

Fonte: UAI

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: