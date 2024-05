Finalmente è stato pubblicato il primo atlante geologico della Luna ad alta definizione

Un gruppo di ricerca guidato dalla Chinese Academy of Sciences ha pubblicato il primo atlante geologico della Luna ad alta definizione: è in scala 1:2,5 milioni e fornisce dati cartografici di base per la futura ricerca ed esplorazione lunare. L’opera è in realtà un set di mappe ed è disponibile sia in cinese che in inglese

Che meraviglia! Da pochi giorni è disponibile il primo Atlante geologico della Luna ad alta definizione, opera di un gruppo di ricerca guidato dalla Chinese Academy of Sciences (CAS) che include in realtà diverse mappe e che è disponibile sia in cinese che in inglese.

Il set, in scala 1:2,5 milioni, fornisce dati cartografici di base per la futura ricerca ed esplorazione lunare, e include l’Atlante geologico del globo lunare e i quadrangoli cartografici della Luna.

L’Atlante geologico della Luna è di grande importanza per studiare l’evoluzione della Luna, scegliere il sito per una futura stazione di ricerca lunare e utilizzare le risorse lunari – spiega Ouyang Ziyuan, che ha collaborato al lavoro – Può anche aiutarci a comprendere meglio la Terra e altri pianeti del sistema solare come Marte

Come spiegano gli scienziati, nonostante la scienza spaziale in generale abbia fatto passi da gigante e l’esplorazione lunare abbia ottenuto progressi significati, le mappe geologiche lunari pubblicate durante l’era Apollo non sono state modificate per circa mezzo secolo, e non possono quindi più soddisfare le esigenze della futura ricerca scientifica e dell’esplorazione lunare, così come ad una corretta divulgazione e educazione scientifica.

Ora il team del CAS ha compilato l’Atlante sulla base dei dati di esplorazione scientifica ottenuti dal programma di esplorazione lunare cinese Chang’e e di altri risultati di ricerca provenienti da missioni cinesi e internazionali, e l’opera include quindi una comprensione completa e sistematica dell’origine e dell’evoluzione del nostro satellite.

L’opera non solo fornisce dati di base e riferimenti scientifici per la formulazione e l’attuazione degli obiettivi scientifici nel programma di esplorazione lunare cinese, ma riempie anche i vuoti nella compilazione di mappe geologiche precedenti della Luna e dei pianeti, contribuendo allo studio dell’origine e evoluzione di tutto il sistema solare.

L’Atlante mappa in particolare un totale di 12.341 crateri, 81 bacini, 17 tipi di litologie e 14 tipi di strutture su tutta la Luna, ed è integrato nella piattaforma digitale del cloud lunare costruita da scienziati cinesi.

Questo Atlante è il primo su scala globale che utilizza tutti i dati dell’era post-Apollo – precisa Gregory Michael, che ha preso parte al lavoro – Si basa sui risultati raggiunti dalla comunità internazionale negli ultimi decenni, nonché sul grande successo della Cina Chang’e, e sarà un punto di partenza per ogni nuova questione della geologia lunare, diventando una risorsa primaria per i ricercatori che studiano i processi lunari di tutti i tipi

L’opera è edita da Geological Publishing House.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Chinese Academy of Sciences

Leggi anche: