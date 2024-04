I 5 osservatori astronomici più belli del mondo, da visitare almeno una volta nella vita

Dalla Spagna all'India, dagli Stati Uniti al Cile, ecco 5 osservatori astronomici unici nel loro genere, di una bellezza mozzafiato

Luoghi affascinanti dove ammirare lo spazio sconfinato, gli osservatori astronomici oltre a svolgere una funzione preziosa, in alcuni casi si distinguono per l’estetica mozzafiato. Basti pensare al “Jantar Mantar” di Jaipur, in India, che fra le altre cose è Patrimonio Unesco, o al maestoso “Griffith Observatory” di Los Angeles, dove nel corso del tempo sono stati girati diversi film. Ecco allora 5 osservatori astronomici tra i più belli del mondo.

Observatorio del Roque de los Muchachos, Spagna



Uno degli osservatori più belli del mondo si trova in Spagna, nelle Isole Canarie, ai margini della Caldera Taburiente, a una quota di circa 2400 metri. Si tratta dell’Observatorio del Roque de los Muchachos, che ospita sofisticati telescopi tra cui il più grande telescopio solare d’Europa e il più grande telescopio ottico e infrarosso del mondo.

Jantar Mantar, India

Realizzato nel 1724, l’Osservatorio Jantar Mantar di Jaipur, in India, fu costruito per volere del maharaja Jai Singh II, ed è il primo dei cinque osservatori da lui realizzati nel paese.

La struttura, che è un insieme di elaborate forme geometriche, è in pietra arenaria ed è talmente unica nel suo genere da essere stata inserita dall’UNESCO tra gli edifici Patrimonio dell’Umanità. L’osservatorio già in origine redigeva tavole astronomiche, consentiva di osservare il sole, la luna e il movimento dei diversi pianeti.

La Silla Paranal Observatory, Cile

Sul Cerro La Silla, a 2400 metri di altezza, si erge il famoso “Osservatorio di La Silla”, nel sud del deserto dell’Atacama, in Cile. Gestito dall’ESO (European Southern Observatory), questo osservatorio astronomico include strumenti all’avanguardia che hanno permesso di fare grandi scoperte.



Yerkes Observatory, Stati Uniti

La cosa particolare dell’Osservatorio Yerkes situato nel Wisconsin, a circa 150 km da Chicago, è che visitandolo sembra di fare un tuffo nel passato. L’edificio, progettato da George Ellery Hale e Charles Tyson Yerkes, venne realizzato nel 1892 e dal punto di vista estetico, con i suoi intagli in pietra e gli affascinanti archi romanici, è davvero sbalorditivo.

Griffith Observatory, Stati Uniti

A Los Angeles, sul pendio meridionale del monte Hollywood all’interno del Griffith Park, troviamo il Griffith Observatory, uno straordinario osservatorio astronomico completato nel 1935. Vi sono stati girati diversi capolavori del cinema e al suo interno vengono organizzate regolarmente visite, spettacoli ed eventi speciali. L’architettura art déco contribuisce a renderlo un luogo di straordinario fascino.

