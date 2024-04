Svolta in Serie A: un tris di arbitre dirigerà il match Inter-Torino domani a San Siro

Maria Sole Ferrieri Caputi scrive ancora la storia del calcio e dell'arbitraggio: domani dirigerà Inter-Torino in una terna tutta al femminile

Una nuova piccola grande rivoluzione femminile nel mondo del calcio in Serie A: il match Inter-Torino, previsto per domani con fischio di inizio alle 12:30, sarà arbitrato da un tris di donne.

Dopo alcuni arbitraggi in Serie B e in Coppa Italia, a dirigere la partita di domani ci saranno Maria Sole Ferrieri Caputi e le due assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti; Matteo Marchetti vestirà i panni di quarto ufficiale.

È la prima volta che una partita di calcio della Serie A vede la presenza di un tris di arbitri donna, e questo è segnale di un forte vento di cambiamento per la professione.

Infatti, diminuisce il numero degli uomini che scelgono di diventare arbitro, mentre quello delle donne ha una tendenza positiva già da alcuni anni: oggi le donne arbitro rappresentano circa il 10% della categoria.

Sicuramente, la presenza di Ferrieri Caputi e compagne su un campo così prestigioso rappresenta uno stimolo ulteriore per tante sportive che vogliono intraprendere questa carriera.

In particolare, Maria Sole Ferrieri Caputi ha già “firmato” tante prime volte nel mondo del calcio, che vi abbiamo raccontato all’interno dei nostri articoli.

Promossa come arbitro in Serie C a 30 anni (oggi ne ha 33), a 31 ha diretto il suo primo match in Serie B e a dicembre 2021 è stata la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa Italia con una squadra di Serie A, il Cagliari.

Inoltre, è stata la prima arbitra ad aver diretto una partita di Serie A (era Sassuolo-Salernitana, il 2 ottobre del 2022) e nel 2023 ha arbitrato nuovamente in Coppa Italia insieme alle colleghe che la affiancheranno anche stavolta, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

Insomma, un passo dopo l’altro le donne si stanno aprendo, a fatica, un varco nel mondo dell’arbitraggio calcistico – nonostante pregiudizi e luoghi comuni continuino a pesare sulla carriera di queste sportive.

Speriamo presto che questi eventi diventino la normalità e non facciano più notizia: sarà il segnale che avremo raggiunto una vera parità di genere – anche nel mondo dello sport.

Fonte: ANSA

