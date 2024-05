A 93 anni è una leggenda della piscina con 52 maratone percorse: “grazie al nuoto non ho paura di invecchiare o di morire”

A 80 anni ha festeggiato il compleanno con una traversata e è il più anziano a frequentare la piscina della zona: John Starbrook ha svelato tutti i suoi segreti e ha parlato della sua più grande passione, il nuoto

Per John Starbrook l’età è davvero solo un numero. Giunto all’età di 93 anni, infatti, continua a partecipare alle partite di pallanuoto organizzate dalla piscina di Hampton. Qui gareggia anche nel nuoto e si allena per le sue imprese come le traversate.

In tutto ha partecipato a 52 maratone, ma è il nuoto ad essere la sua più grande passione da quando aveva 13 anni. Passione che lo accompagna tutt’oggi, tanto che per il suo 80esimo compleanno ha attraversato il Golfo di Corryvreckan tra le isole scozzesi di Jura e Scarba.

Il nuoto per lui è “la mia idea di paradiso”. Nel corso di un’intervista al Guardian gli sono stati chiesti i suoi segreti:

Non faccio niente di speciale, anche se non ho mai fumato e non ho mai bevuto molto. La mia dieta è abbastanza normale. Al mattino mangio il porridge e mangio molta verdura e poco cibo fritto.

Grazie al nuoto non ha paura di invecchiare

Certo non manca qualche acciacco legato all’età, con un po’ di artrite a un ginocchio e un battito cardiaco irregolare risolto con un anticoagulante, ma non manca nemmeno tanta forza di volontà. Soprannominato “leggenda” per le sue imprese, è la persona più anziana della piscina della zona.

L’esordio nel mondo del nuoto è arrivato solo a 53 anni, ma poco importa perché ciò che conta non è vincere ma solo divertirsi. Anche perché il nuoto per lui è davvero una fonte di salvezza:

Mi piace pensare di essere un abile nuotatore, non sono veloce e non so nemmeno tuffarmi o fare le capriole sott’acqua, ma riesco a fare tranquillamente le vasche. Portatemi in un lago e lasciatemi lì, in mezzo all’acqua a vedere le rondini sopra di me. Grazie al nuoto, non ho paura di invecchiare e nemmeno di morire.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: