Trovato collegamento sorprendente tra batteri intestinali e perdita della vista

Secondo un nuovo studio, i batteri intestinali possono causare la perdita della vista in alcune malattie degli occhi, che potrebbero essere potenzialmente trattate con antibiotici

La terapia genica si è rivelata promettente nel trattamento delle malattie genetiche dell’occhio e finora è stata l’obiettivo principale dello sviluppo di trattamenti. Tuttavia nel 2023, gli scienziati hanno collegato specifiche cellule immunitarie che migrano dall’intestino alla retina.

La maggior parte dei nostri trilioni di batteri intestinali sono utili piuttosto che dannosi e svolgono un ruolo cruciale nella salute generale. Ma alcuni ricercatori pensano che una mutazione, detta CRB1, permette ai batteri intestinali di raggiungere gli occhi, dove possono contribuire alla perdita della vista.

In tal senso, un gruppo di ricercatori, provenienti da Cina e Regno Unito, ha scoperto batteri presenti nell’intestino in aree danneggiate degli occhi in soggetti con mutazioni nel gene Crumbs homolog 1 (CRB1), una delle principali cause di malattie ereditarie degli occhi.

Nelle malattie oculari associate a CRB1, il deficit visivo inizia in giovane età. La retina – il tessuto nella parte posteriore dei nostri occhi che converte le lunghezze d’onda della luce in segnali che il nostro cervello interpreta come visione – non riesce a sviluppare la sua sottile struttura a strati di cellule fotorecettrici sensibili alla luce, diventando anormalmente spessa.

Abbiamo trovato un legame inaspettato tra l’intestino e l’occhio, che potrebbe essere la causa della cecità in alcuni pazienti. I nostri risultati potrebbero avere enormi implicazioni per trasformare il trattamento delle malattie oculari associate a CRB1.

La proteina Crb1 è vitale per mantenere una barriera tra l’intestino e il resto del corpo. Un gene CBR1 mutato non esprime abbastanza proteina Crb1, portando a violazioni di queste due barriere protettive.

Speriamo di continuare questa ricerca negli studi clinici per confermare se questo meccanismo è effettivamente la causa della cecità nelle persone e se i trattamenti mirati ai batteri potrebbero prevenire la cecità.

Ciò suggerisce solo un possibile collegamento tra le malattie degli occhi causate dalla mutazione del gene CRB1.

Gli autori affermano che le loro scoperte mostrano che l’intestino e l’occhio sono collegati in un altro modo: i batteri vivi possono spostarsi da un intestino permeabile alla retina. Non comprendiamo ancora appieno il legame tra l’intestino e la salute degli occhi, ma potrebbe essere un altro percorso terapeutico da considerare.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Cell

Ti potrebbe interessare: