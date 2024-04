Quanto tempo serve esattamente al cervello per riparare i danni causati dall’alcol?

Un nuovo studio ha scoperto che coloro che smettono di bere guadagnano spessore corticale nel tempo, e se si arriva a non bere per 7 mesi si arriva a un punto in cui lo spessore è paragonabile a quelli senza dipendenza da alcol

Le persone con disturbo da uso di alcol (AUD) tendono ad avere un assottigliamento nelle regioni della corteccia; lo strato esterno rugoso del cervello, fondamentale per tante funzioni cognitive di ordine superiore.

Ma ecco notizie incoraggianti per le persone che si stanno riprendendo dalla dipendenza da uso di alcol, perché una nuova ricerca ha dimostrato quanto velocemente il cervello può riparare la sua struttura una volta che si smette di bere.

Precedenti ricerche avevano dimostrato che alcune regioni potrebbero riprendersi quando si smette di bere, ma non era chiaro quanto velocemente avvenisse il recupero.

I pochi studi longitudinali che indagano i cambiamenti dello spessore corticale durante l’astinenza sono limitati al primo mese di sobrietà. Tuttavia, l’entità del recupero dello spessore corticale regionale nel corso di un lungo periodo di astinenza (ad esempio, superiore a 6 mesi) non è nota.

Le alterazioni della struttura e della funzione cerebrale durante l’uso cronico di alcol possono rendere difficile smettere di bere. Ad esempio, la corteccia prefrontale – un’area coinvolta nella pianificazione e nel processo decisionale – potrebbe diventare meno attiva, rendendo più difficile per le persone con AUD prendere decisioni.

Lo studio

Hanno partecipato allo studio 88 persone con AUD, sottoponendosi a scansioni cerebrali dopo circa 1 settimana, 1 mese e 7,3 mesi di astinenza.

Alcuni partecipanti si sono uniti allo studio dopo 1 mese, il che significa che 23 individui non hanno effettuato scansioni dopo 1 settimana e solo 40 su 88 totali hanno continuato ad astenersi dall’alcol per l’intero periodo.

Hanno anche esaminato 45 persone che non avevano mai avuto AUD, misurando il loro spessore corticale al basale e di nuovo circa 9 mesi dopo per confermare che le aree misurate rimanevano le stesse.

Per osservare il cervello dei partecipanti è stato utilizzato un tipo di risonanza magnetica (MRI) particolarmente utile per ottenere immagini chiare della struttura interna del corpo. I ricercatori hanno registrato lo spessore corticale per 34 regioni, calcolando la media delle misurazioni negli emisferi destro e sinistro del cervello.

Il recupero dello spessore nei soggetti con AUD dopo 7,3 mesi senza alcol è stato piuttosto diffuso.

Questi risultati sono molto incoraggianti e danno una nuova comprensione di come il cervello possa recuperare la sua funzionalità dopo aver smesso di bere alcolici.

Gli autori sottolineano, inoltre, che le variabili di cui non hanno tenuto conto, come la genetica, l’attività fisica e la salute del fegato e dei polmoni, potrebbero aver influenzato i loro risultati.

