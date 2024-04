A Milano sarà vietato fumare all’aperto: in arrivo multe di oltre 200 euro per chi non rispetta il divieto

Il capoluogo lombardo si prepara ad inasprire le sue misure contro il fumo, andando a vietarlo in tutti gli spazi pubblici, pena una multa fino a 240 euro

A partire dal 1° gennaio 2025, Milano darà un duro colpo al tabagismo estendendo il divieto di fumo a tutti gli spazi pubblici, con sanzioni che potrebbero arrivare fino a 240 euro per chiunque violi questa normativa. Questa decisione, approvata più di tre anni fa da Palazzo Marino nel novembre del 2020, rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di trasformare la città in un ambiente completamente “smoke free”.

Accendersi una sigaretta sarà consentito solo in zone appositamente isolate, dove si possa garantire una distanza di almeno dieci metri dagli altri presenti. Questo divieto, esteso a strade, piazze e marciapiedi, mira a proteggere la salute dei cittadini riducendo l’esposizione al fumo attivo e passivo, soprattutto nei luoghi frequentati anche dai minori.

La decisione del Comune di Milano si basa su due obiettivi principali: la riduzione delle particelle inquinanti nocive per i polmoni, in particolare il PM10, e la tutela della salute pubblica. La combustione del tabacco, infatti, contribuisce ad aumentare i livelli di sostanze inquinanti nell’aria.

Uno studio condotto nel 2015 dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha infatti rivelato che durante le serate estive, a causa dei fumatori all’aperto, nelle vie pedonali di Brera c’era più inquinamento da Pm 2.5 che nelle vicine strade trafficate di auto.

Le sigarette elettroniche saranno ancora ammesse

Le multe per coloro i quali non rispetteranno questa normativa potrebbero variare da 40 a 240 euro. Tuttavia, al momento, la polizia locale non dispone di un elenco delle multe emesse a chi ha violato i divieti. Inizialmente, l’obiettivo del Comune sarà quello di dissuadere i cittadini e abituarli alle nuove disposizioni antifumo, piuttosto che punirli.

Le limitazioni per il fumo all’aperto esistono già in diverse aree attrezzate della città, come parchi, aree ricreative per bambini, fermate di trasporto pubblico e infrastrutture sportive. Queste restrizioni, già in atto, diventeranno sempre più stringenti con l’entrata in vigore del divieto totale dal 2025. È importante sottolineare che il divieto riguarda esclusivamente i prodotti del tabacco, mentre le sigarette elettroniche saranno ancora ammesse all’aperto.

L’introduzione di queste nuove regole antifumo rappresenta dunque un importante passo avanti nella promozione della salute pubblica e nella creazione di un ambiente urbano più salubre e sostenibile, con Milano che si fa pioniera in tal senso ed altre città che stanno seguendo il suo esempio.

Fonte: Comune di Milano