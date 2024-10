Cibo contaminato dalle mosche: dobbiamo buttarlo? Sei sicuro della risposta?

La vista di una mosca sul cibo suscita spesso riluttanza per il timore che possa aver contaminato il nostro pasto. Ma è davvero così? Dobbiamo preoccuparci al punto da evitare di mangiare almeno la parte di cibo su cui la mosca si è posata?

La paura che le mosche possano contaminare il cibo fa sì che, di solito, non si abbia molto piacere all’idea di mangiare qualcosa dove uno di questi insetti ha sostato. Ma cosa c’è di vero? La letteratura è piena di analisi che, almeno sulla carta, danno ragione a chi ha paura.

Innanzitutto sì, è vero, tecnicamente le mosche “vomitano” sul nostro cibo quando si posano sopra, perché, non avendo una struttura digestiva molto complessa (per esempio, non hanno i denti) “sputano” sul cibo enzimi digestivi che permettono all’insetto poi di nutrirsi. Come se noi sputassimo saliva sul cibo prima di mangiarlo.

E già questo effettivamente fa un po’ impressione. Ma il punto è il resto: la breve vita di una mosca, notoriamente, passa tra escrementi e in generale materiale organico in decomposizione, pertanto i suoi sputi proprio salutari non sono, e teoricamente possono sporcare quello che prima era pulito.

Inoltre la mosca, per diventare adulta, ha proprio bisogno di batteri vivi.

Alcuni batteri resistono alla digestione e ai successivi processi proteolitici che si verificano durante la metamorfosi e vengono trasportati da uno stadio di crescita ai successivi – di legge in un articolo di review del 2017 – Le mosche domestiche adulte ingeriscono i batteri direttamente dai substrati settici o indirettamente tramite l’auto-pulizia. I batteri ingeriti affrontano anche la digestione negli adulti; tuttavia, alcuni microbi non solo sopravvivono, ma proliferano e si scambiano materiale genetico

Gli scienziati confermano che in effetti le mosche, viaggiando anche per chilometri possono disperdere agenti patogeni nonchè i loro geni di resistenza agli antibiotici e virulenza.

Considerati insieme, questi aspetti della biologia della mosca adulta sono alla base del loro ruolo nell’epidemiologia e nell’ecologia delle malattie infettive

spiegano gli autori

Ma è davvero pericoloso mangiare il cibo se una mosca si è poggiata sopra?

Una ricerca guidata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano ha raccolto101 mosche domestiche da 3 diversi siti di un caseificio commerciale e ha fatto crescere la coltura batterica individuata su superfici esterne e parti interne di mosche domestiche, identificando 26 agenti patogeni che causano la mastite, 5 origine alimentare e 5 organismi in grado di alterare il latte.

Questo però non significa che se una mosca si poggia sul nostro cibo mangiarlo significa ammalarci, soprattutto se abbiamo un fisico sano con un sistema immunitario competente. La possibilità che l’evento possa davvero provocarci un’infezione dipende da alcuni fattori, primi tra tutti la quantità di mosche che ha sostato sul nostro cibo e per quanto tempo.

Se una singola mosca ha un breve contatto qualcosa di appena cucinato, anche un medico direbbe che non è un grosso problema e non è necessario buttare il cibo. Certo se decine di mosche hanno banchettato lì sopra forse il buon senso dice di buttare tutto.

Molti ricercatori osservano poi che nei Paesi più poveri, dove circolano malattie gastrointestinali gravissime la quantità di mosche non è sotto controllo, ma è anche vero che questo dipende da condizioni igienico-sanitarie precarie.

Comunque, non tutti i mali vengono per nuocere.

[…] le larve possono essere utilizzate in modo vantaggioso per eliminare il letame dagli agenti patogeni prima di essere utilizzato come fertilizzante – osservano i ricercatori – Inoltre, gli effettori di difesa della mosca domestica come i peptidi antimicrobici fungono da risorsa non sfruttata con il potenziale per generare nuove classi di terapie microbicide

Rischi relativi e il ruolo del sistema immunitario

Sebbene le mosche possano effettivamente trasferire agenti patogeni sui cibi su cui si posano, la probabilità di contrarre un’infezione è legata a vari fattori, come la quantità di mosche e il tempo di esposizione. Un singolo contatto rapido su un cibo appena preparato potrebbe non comportare rischi significativi per una persona in buona salute con un sistema immunitario competente. Diversa è la situazione in cui molte mosche abbiano “banchettato” sullo stesso cibo per un lungo periodo; in questo caso, il buon senso suggerisce di evitare di consumare il cibo. Inoltre, in paesi con problemi igienico-sanitari gravi, le mosche possono contribuire alla diffusione di malattie gastrointestinali pericolose, ma il contesto ambientale gioca un ruolo fondamentale in tali casi.

Un lato positivo inaspettato: il potenziale delle mosche nella medicina

Non tutti i “mali” portati dalle mosche sono necessariamente dannosi. I ricercatori stanno esplorando l’uso delle larve di mosca per ridurre la presenza di agenti patogeni nel letame, rendendolo più sicuro come fertilizzante. Inoltre, i peptidi antimicrobici prodotti dalle mosche domestiche rappresentano una risorsa potenziale per sviluppare nuove terapie microbicide. La biologia unica di questi insetti potrebbe quindi avere applicazioni utili non solo in campo agricolo ma anche in ambito medico, mostrando come la natura sappia sorprendere e rivelarsi preziosa anche dove meno ce lo aspettiamo.

Fonti: Annals of Entomological Society of America / National Library of Medicine / JDS Communication

