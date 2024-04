Allarme sciroppo per bambini contaminato da pericolosa tossina: richiamati 2 lotti in Africa

Due lotti di sciroppo per la tosse pediatrico Benylin sono stati richiamati in diversi paesi africani a causa di livelli elevati di glicole dietilenico, una sostanza tossica potenzialmente letale

Un’importante allerta sanitaria ha colpito recentemente diversi paesi africani dove due lotti di sciroppo per la tosse pediatrico Benylin sono stati richiamati.

La decisione è stata presa in seguito alla scoperta di livelli pericolosamente elevati di glicole dietilenico, una sostanza tossica che può anche avere conseguenze letali, se ingerita.

L’11 aprile 2024, l’Agenzia nazionale nigeriana per la somministrazione e il controllo degli alimenti e dei farmaci (NAFDAC) ha comunicato alle parti interessate la presenza di livelli elevati di questa tossina in uno dei lotti di sciroppo Benylin Pediatric. Subito dopo, l’Autorità sudafricana di regolamentazione dei prodotti sanitari (SAHPRA) ha intrapreso azioni rapide contattando il produttore sudafricano Kenvue (precedentemente parte di Johnson & Johnson) per risolvere la situazione.

I due lotti interessati, identificati con i numeri 329304 e 329303, sono stati distribuiti in diverse nazioni, inclusi Sud Africa, Swaziland, Ruanda, Kenya, Tanzania e Nigeria. Boitumelo Semete-Makokotlela, CEO di SAHPRA, ha sottolineato che il ritiro immediato è una misura fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori, specialmente considerando i potenziali gravi eventi avversi correlati al consumo di glicole dietilenico.

Il Benylin Pediatric Syrup è un farmaco comunemente usato per alleviare tosse, congestione e sintomi di allergie respiratorie, confezionato in bottiglie da 100 ml. SAHPRA ha fatto sapere che il richiamo si limita esclusivamente ai lotti specificati e che non dovrebbe destare preoccupazione per altri prodotti simili.

L’allerta è stata categorizzata come Classe 1, Tipo A, il che indica un grave problema di qualità del prodotto con potenziali gravi conseguenze. SAHPRA ha emesso un avviso a tutti gli operatori sanitari e al pubblico affinché interrompano l’uso dei due lotti menzionati e li restituiscano immediatamente ai canali di distribuzione autorizzati.

Lunedì, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che il prodotto non è più disponibile nei mercati africani coinvolti. I lotti contaminati sono stati prodotti da Johnson & Johnson nel maggio 2021, ma ora il marchio è sotto il dominio di Kenvue dopo lo spin-off dell’anno scorso.

Non è la prima volta che si sente parlare di glicole dietilenico. Questa sostanza altamente tossica può causare insufficienza renale acuta, come dimostrato dalle tragiche morti di oltre 300 bambini in vari paesi dal 2022, collegati all’uso di medicinali contaminati. L’OMS ha avvertito i paesi e le aziende di rimanere vigili, poiché il rischio di contaminazione persiste nel settore farmaceutico.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni immediati alla salute pubblica in relazione ai lotti contaminati di Benylin Pediatric Syrup. Tuttavia, l’OMS ha ammesso la possibilità di emettere un allarme più ampio sul prodotto, se necessario, sebbene attualmente non siano previsti piani immediati in tal senso.

La vigilanza comunque, in casi come questo, rimane essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Fonte: South Africa government news agency / Reuters

