Riso Venere: 10 ricette facili da realizzare per valorizzarne i benefici

Avete mai assaggiato il riso Venere e sapete già come cucinarlo? Il riso Venere è una varietà di riso nero coltivata in Italia, soprattutto in Piemonte.

Questo riso si distingue per il suo aroma intenso e il suo sapore unico, che lo rendono inconfondibile.

Scopriamo come utilizzare il riso Venere in cucina grazie a ricette che ci aiutano a valorizzarne i benefici. Con il riso Venere possiamo preparare il classico risotto ma anche tanti altri piatti prelibati.

Ecco una raccolta di ricette con il riso Venere tutte da sperimentare in cucina.

Riso Venere con zucchine

Il riso venere con zucchine è un piatto molto semplice da realizzare, una ricetta vegan appetibile anche per i commensali con intolleranze al glutine e al lattosio, un piatto davvero adatto a tutti i palati. Qui potete trovare la ricetta completa.

Insalata di riso Venere

Potrete servire l’insalata di riso venere in alternativa alla classica insalata di riso, un piatto non solo da realizzare in estate ma in tutte le stagioni, e da servire anche come antipasto. Qui la ricetta completa.

Riso venere con crema di asparagi e fave fresche

Riso venere con crema di asparagi e fave fresche, ecco un abbinamento davvero originale che potrete scegliere come condimento per il vostro riso Venere se amate questi due ingredienti. Qui la ricetta.

Riso nero con pesto di pomodorini

Il riso nero con pesto di pomodorini è un primo piatto saporito, facile da preparare e soprattutto che si prepara in poco tempo. Perfetto per i caldi estivi, questo piatto freddo potrà essere preparato in anticipo ed è perfetto anche per i tuoi pasti fuori casa. Qui la ricetta completa.

Riso Venere alla zucca

Per preparare il riso Venere con la zucca a cubetti, inizia con la cottura del riso. Porta a ebollizione una pentola d’acqua salata, poi aggiungi il riso Venere e cuocilo seguendo i tempi indicati sulla confezione, solitamente tra i 18 e i 20 minuti. Nel frattempo, prendi una zucca, sbucciala e tagliala a cubetti di dimensioni uniformi per garantire una cottura omogenea. In una padella capiente, scalda un po’ di olio d’oliva e aggiungi uno spicchio d’aglio tritato finemente. Quando l’aglio inizia a dorarsi, aggiungi i cubetti di zucca e falli rosolare a fuoco medio per alcuni minuti, mescolando frequentemente.

Se desideri un piatto più aromatico, puoi aggiungere erbe aromatiche come rosmarino o salvia insieme alla zucca. Aggiusta di sale e pepe a piacere, quindi copri la padella e lascia cuocere la zucca per circa 10-15 minuti, o finché non sarà tenera ma ancora leggermente croccante. Durante la cottura della zucca, controlla il riso Venere e scolalo quando sarà cotto al dente. Una volta che il riso è scolato, aggiungilo alla padella con la zucca e mescola bene per amalgamare i sapori.

Se ti piace, puoi aggiungere un filo di olio d’oliva extra vergine a crudo per esaltare i sapori del piatto. Servi il riso Venere con la zucca caldo, magari accompagnato da una spolverata di prezzemolo fresco tritato

Riso Venere asparagi e fave

Per preparare il riso Venere con asparagi e fave, inizia cuocendo il riso in acqua salata seguendo i tempi indicati sulla confezione, di solito tra 18 e 20 minuti. Nel frattempo, pulisci gli asparagi, eliminando la parte legnosa, e tagliali a pezzetti. Sbollenta le fave in acqua salata per pochi minuti, quindi scolale e rimuovi la pellicina esterna. In una padella, scalda un po’ di olio d’oliva e fai soffriggere uno spicchio d’aglio tritato. Aggiungi gli asparagi e cuoci per circa 5-7 minuti, poi unisci le fave e lascia insaporire per altri 2-3 minuti. Aggiusta di sale e pepe a piacere.

Quando il riso è cotto, scolalo e aggiungilo nella padella con asparagi e fave. Mescola bene per amalgamare i sapori, eventualmente aggiungendo un filo di olio d’oliva a crudo.

Riso Venere con pesto di menta e mandorle

Per preparare il riso nero con pesto di menta e mandorle servito su cestino di parmigiano, inizia cuocendo il riso nero in acqua salata seguendo i tempi indicati sulla confezione, di solito tra 18 e 20 minuti. Mentre il riso cuoce, prepara il pesto frullando insieme foglie di menta fresca, mandorle pelate, parmigiano grattugiato, olio d’oliva, sale e pepe fino a ottenere una salsa omogenea.

Per i cestini di parmigiano, riscalda una padella antiaderente e distribuisci uniformemente il parmigiano grattugiato formando dei dischi. Quando il formaggio inizia a sciogliersi e dorarsi, rimuovi i dischi con una spatola e modellali subito su delle ciotole rovesciate per dare loro la forma di cestini. Lascia raffreddare.

Una volta cotto il riso, scolalo e mescolalo con il pesto di menta e mandorle. Riempi i cestini di parmigiano con il riso condito e servi immediatamente

Riso Venere con zucchine e peperoni

Mentre il riso cuoce, lava e taglia le zucchine e i peperoncini dolci a pezzetti uniformi. In una padella, scalda un po’ di olio d’oliva e fai soffriggere uno spicchio d’aglio tritato. Aggiungi le zucchine e i peperoncini dolci, cuocendo a fuoco medio per circa 7-10 minuti, o finché le verdure non sono tenere ma ancora croccanti. Aggiusta di sale e pepe a piacere.

Quando il riso è cotto, scolalo e aggiungilo alla padella con le zucchine e i peperoncini dolci. Mescola bene per amalgamare i sapori e servi il piatto caldo, eventualmente con un filo di olio d’oliva a crudo.

Insalata di ceci, riso nero, semi di girasole e pomodoro fresco

Per preparare questo piatto, inizia mettendo in ammollo i ceci secchi la sera precedente in acqua e bicarbonato. Il giorno successivo, scola i ceci e lessali fino a quando saranno teneri. Nel frattempo, cuoci il riso Venere nero in una pentola a parte, seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione.

Quando sia i ceci che il riso sono pronti, scolali e uniscili in una grande ciotola. Aggiungi pomodoro fresco ben maturo tagliato a cubetti, abbondante prezzemolo tritato e un cucchiaio di semi di girasole. Condisci il tutto con un giro di olio extravergine di oliva saporito, mescolando bene per amalgamare i sapori.

Riso Venere lenticchie e pomodori

Per preparare questo piatto, inizia lessando 250 grammi di riso Venere in acqua salata seguendo le indicazioni sulla confezione, solitamente per 18-20 minuti. Contemporaneamente, cuoci 150 grammi di lenticchie in una pentola con abbondante acqua, fino a quando saranno tenere ma non sfatte.

Mentre il riso e le lenticchie cuociono, prepara i pomodorini freschi tagliandoli a metà e i pomodori secchi (o sott’olio) a pezzetti. Grattugia la scorza di mezzo limone e spremine il succo, tenendoli da parte.

Per la salsa, trita finemente 40 grammi di mandorle e 6 foglie di basilico in un frullatore o tritatutto. Aggiungi 40 ml di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di lievito alimentare (o formaggio grattugiato), sale, pepe e un goccio di acqua. Frulla il tutto fino a ottenere una salsa omogenea, aggiungendo un po’ più di acqua se necessario per raggiungere la consistenza desiderata.

Una volta cotti il riso e le lenticchie, scolali e mettili in una grande ciotola. Aggiungi i pomodorini freschi, i pomodori secchi (o sott’olio), la scorza e il succo di limone. Condisci il tutto con la salsa di mandorle e basilico, mescolando bene per amalgamare i sapori.

Servi il piatto a temperatura ambiente

Quali sono le vostre ricette preferite con il riso Venere?

