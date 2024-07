Le polpette vegetariane le preparo così, con yogurt e pesto: si leccano tutti i baffi, anche i bambini

Scopri come preparare queste polpette vegetariane allo yogurt e pesto: una deliziosa alternativa leggera e gustosa alle polpette di carne.

Le polpette vegetariane allo yogurt e pesto sono una deliziosa alternativa alle tradizionali polpette di carne, perfette per chi cerca un’opzione leggera e gustosa. Realizzate con ingredienti freschi e nutrienti, queste polpette combinano la cremosità dello yogurt con il sapore aromatico del pesto, creando un piatto versatile che può essere servito come antipasto, secondo piatto o accompagnamento. Facili da preparare e ricche di sapore, sono ideali per chi desidera un pasto sano e appetitoso.

Ingredienti per 4 persone:

250 g di mollica di pane

300 g di formaggio morbido, non troppo stagionato (caciotta, provola, taleggio, ecc)

sale

pepe

paprika dolce

4 uova

erbette

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla

3 vasetti di yogurt bianco

6 cucchiai di pesto

una tazza di latte

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Fate un trito molto fitto e sottile di carote, sedano e cipolla (meglio se nel frullatore altrimenti con la mezzaluna), tagliate il formaggio a tocchetti molto piccoli e poi versate il tutto in una ciotola capiente.

A parte, in un altro contenitore, fate ammollare la mollica di pane nel latte e quando sarà bella morbida, strizzatela bene e mettetela nella ciotola dove avete versato il trito di verdure e i tocchetti di formaggio.

Nel frattempo accendete il forno a 180 gradi.

A questo punto aggiungete le erbette, la paprika, un po’ di sale e pepe, un filo d’olio e le quattro uova intere.

Poi, amalgamate tutto con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo e fatene delle palline del diametro di 4-5 centimetri.

Rivestite una teglia con della carta da forno, sistemateci sopra le palline e infornate;

Una volta cotte, mettete le polpette in un vassoio e preparate la salsa con cui le condirete: versate in una ciotolina 6 cucchiai di pesto e aggiungeteci 3 vasetti di yogurt bianco intero, mescolate e colate la salsa sulle polpette appena sfornate.

