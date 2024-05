Pancake salati con zucchine ed erba cipollina [ricetta senza burro]

Deliziosi pancake salati preparati con zucchine fresche e erba cipollina, senza l'aggiunta di burro nella ricetta. Scopri come realizzarli e deliziare il palato con un piatto leggero e gustoso.

Pancake salati di zucchine, la ricetta per preparare in casa delle saporite frittelle salate perfette per essere apprezzate dai bambini e per essere consumate nel brunch, nella pausa pranzo lavorativa o in spiaggia.

I pancake di zucchine sono una variante salata della classica ricetta per la prima colazione americana, ma senza lattosio: il burro e il latte sono infatti sostituiti dall’olio e dall’acqua.

Le zucchine sono utilizzate crude, in modo da garantire la croccantezza e una doppia consistenza davvero sfiziosa. Per rendere più saporiti i nostri pancake salati, abbiamo aggiunto all’impasto degli steli di erba cipollina, ma, se non la gradite, potrete tranquillamente ometterla o sostituirla con delle foglioline di mentuccia.

Ingredienti 150 gr di farina 1

2 gr di uova (97 gr sgusciate)



200 gr di zucchine

50 gr di olio di semi di girasole

70 gr di acqua

5 gr di sale



3 steli di erba cipollina

3 gr di lievito istantaneo per torte salate

olio q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti circa

15 minuti circa Tempo Cottura:

5 minuti circa

5 minuti circa Tempo Riposo:

–

– Dosi:

per 6 pancake

per 6 pancake Difficoltà:

bassa

Come preparare i pancake salati di zucchine: procedimento

Lavare le zucchine e l’erba cipollina,

le zucchine e l’erba cipollina, spuntare le zucchine e tagliarle alla julienne e tagliare finemente anche l’erba cipollina,

in una ciotola capiente sgusciare le uova,

ciotola capiente sgusciare le uova, montarle con il sale e incorporare a seguire l’olio, la farina e l’acqua,

con il sale e incorporare a seguire l’olio, la farina e l’acqua, aggiungere anche il lievito e

in fine incorporare anche le zucchine e l’erba cipollina in precedenza preparate.

incorporare anche le zucchine e l’erba cipollina in precedenza preparate. Ungere il fondo di una padella e versare due cucchiaiate d’impasto una sull’altra, modellarlo con il cucchiaio cercando di dare una forma rotonda, cuocere qualche minuto per lato,

il fondo di una padella e versare due cucchiaiate d’impasto una sull’altra, modellarlo con il cucchiaio cercando di dare una forma rotonda, cuocere qualche minuto per lato, e continuare così fino a terminare il composto.

A cottura ultimata i pancake salati di zucchine potranno essere serviti sia caldi che a temperatura ambiente.

Potrebbero interessarti anche altre: