Fluffy pancake: ormai li preparo solo cosi, sono i più soffici mai visti (la ricetta giapponese)

Scopri la delizia dei fluffy pancake, una varietà giapponese con la loro consistenza soffice e leggera. Segui la ricetta e goditi una colazione o una merenda irresistibile

I pancake a colazione o a merenda ci hanno ormai conquistato per la loro versatilità e bontà, se sei già un esperto nella preparazione di pancake, avrai sicuramente sperimentato varie versioni, dal cicciopancake alle ricette più golose, fino ai pancake proteici, ma se vuoi deliziare il tuo palato con qualcosa di nuovo e irresistibile, ti consigliamo di provare i “fluffy pancake”, una deliziosa variante giapponese che sta diventando sempre più popolare.

Cosa sono i Fluffy Pancake

Quando si passeggia per il Giappone e si cerca un bar per una pausa, di solito non si può evitare di imbattersi nei soffici pancake giapponesi. Questi non sono solo molto popolari in Giappone ma stanno diventando sempre più popolari anche in tutto il mondo. In Giappone, vengono solitamente chiamati Fuwafuwa Pancakes (ふわふわパンケーキ) ma sono anche conosciuti come Soufflé Pancakes.

Rispetto ai tradizionali pancake americani, quelli giapponesi sono caratterizzati da un’altezza maggiore e una consistenza incredibilmente soffice e leggera. Anche se richiedono un po’ di attenzione durante la cottura per ottenere un risultato perfetto, seguendo alcuni piccoli accorgimenti scoprirai che è più semplice di quanto pensassi.

Potrai accompagnare i fluffy pancake con frutta fresca, confetture, sciroppo d’acero o scegliere qualcosa di più goloso come la nocciolata.

Come preparare i Fluffy Pancake

Ingredienti

2 Tuorli

2 Albumi

Latte: 30 ml

Farina 00: 25 gr

Zucchero: 25 gr

Lievito in polvere per dolci: 1 gr

Estratto di vaniglia: 1/2 cucchiaino

Scorza di limone grattugiata: 1/2 cucchiaino

Preparazione

Per realizzare i fluffy pancake, iniziate separando gli albumi dai tuorli e mettendo gli albumi in una ciotola che verrà posta nel freezer per circa 10 minuti, finché non si sarà formata una sottile patina di ghiaccio. In un’altra ciotola, unite i tuorli e il latte, mescolando accuratamente con una frusta. Aggiungete l’estratto di vaniglia e la farina 00 precedentemente setacciata, incorporando gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Mescolate il composto con una frusta fino a renderlo omogeneo. Successivamente, setacciate il lievito e incorporatelo al composto, mescolando nuovamente.

Riprendete gli albumi freddi dal freezer e montateli a bassa velocità, aggiungendo lo zucchero poco alla volta fino a ottenere una consistenza ferma e soda.

Successivamente, unite gli albumi montati al composto di tuorli. Aggiungete prima una piccola parte e mescolate energicamente, quindi incorporate delicatamente gli albumi restanti dal basso verso l’alto per non smontarli. Assicuratevi di ottenere una massa ben montata.

Scaldate un tegame a fuoco basso e ungetelo leggermente con del burro o in alternativa con dell’olio, rimuovendo l’eccesso con un foglio di carta assorbente. Cuocete due pancake alla volta o regolatevi in base alla dimensione del tegame. Adagiate un cucchiaio di impasto nel tegame per ogni pancake e aggiungete alcune gocce d’acqua sul fondo, facendo attenzione a non farle entrare in contatto con l’impasto.

Coprite immediatamente con un coperchio e cuocete a fuoco molto basso per circa 2 minuti. Successivamente, togliete il coperchio e aggiungete un altro cucchiaio di impasto sopra a ciascun pancake. Se necessario, aggiungete ancora qualche goccia d’acqua come fatto in precedenza e coprite nuovamente con il coperchio. Cuocete per altri 4 minuti.

Dopo questo tempo, girate delicatamente i pancake e aggiungete nuovamente alcune gocce d’acqua nel tegame come fatto precedentemente. Coprite di nuovo con il coperchio e lasciate cuocere per circa 3-4 minuti.

Trasferite i pancake cotti su un piatto e procedete a cuocere gli altri pancake. Per evitare che i pancake diventino flosci dovrebbero essere serviti il prima possibile. Servite i fluffy pancake con il topping che preferite.

