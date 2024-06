Questi pancake li faccio a colazione quando ho poco tempo, sono leggerissimi e pronti in 5 minuti

La ricetta passo passo per preparare i pancake zenzero e banana, ideali per la prima colazione di grandi e piccini

I pancake zenzero e banana sono una deliziosa ricetta perfetta per la prima colazione di tutta la famiglia, anche di chi segue una dieta vegana in quanto non contengono ingredienti di origine animale.

I pancake zenzero e banana si preparano molto velocemente; per l’assenza di lieviti nell’impasto non ci sono tempi di riposo da rispettare e quindi si possono preparare anche senza previa programmazione.

Per preparare i pancake vi consigliamo di utilizzare delle banane mature e dello zenzero fresco, se avete difficoltà nel reperire quest’ultimo potrete in alternativa utilizzare anche quello in polvere. La dose di zenzero da utilizzare è ovviamente da definire in base ai gusti personali, ricordate che la radice fresca ha ovviamente una fragranza più forte rispetto a quella in polvere.

Tempo Preparazione:

10 minuti

Tempo Cottura: 10 minuti

10 minuti

Tempo Riposo: –

–

– Dosi:

per 4 persone

Difficoltà: bassa

bassa

Procedimento per i pancake zenzero e banana:

Sbucciare le banane, tagliarle in pezzi, porle in una terrina e schiacciarle con una forchetta.

Aggiungere quindi lo zenzero grattugiato o la polvere di zenzero,

quindi lo zenzero grattugiato o la polvere di zenzero, e a seguire incorporare anche l’olio.

Aggiungere quindi anche lo zucchero e la farina,

amalgamare tutto ed incorporare infine anche l’acqua.

Porre un po' d'impasto in una padella antiaderente,

cuocere per qualche minuto quindi con l'ausilio di una spatola rigirare il pancake e cuocere ancora per qualche minuto l'altro lato.

per qualche minuto quindi con l’ausilio di una spatola rigirare il pancake e cuocere ancora per qualche minuto l’altro lato. A cottura ultimata porre il dolcetto in un piatto e proseguire così fino a terminare l’impasto.

N.B.

Se la padella che si utilizzerà per la cottura non è molto antiaderente sarà utile ungerla, prima e durante la cottura, con dell’olio di semi di girasole per evitare così che i pancake zenzero e banana possano attaccarsi alla stessa

Un’idea in più:

I pancake zenzero e banana potranno essere serviti con una spolverata di zucchero a velo, oppure con miele e frutta fresca.

Ti piacciono i pancake?

