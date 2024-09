Biscotti al limone: 10 ricette per tutti i gusti

10 ricette di biscotti al limone per tutti i gusti, da quelli senza zucchero, a quelli vegani passando per i biscotti al limone tipo Grisbì!

I biscotti al limone sono tra i dolci più amati che potrete servire per accompagnare una tazza di tè caldo. Dato che molte ricette di biscotti al limone prevedono di utilizzare la scorza di questo frutto, vi suggeriamo di scegliere limoni bio e non trattati.

È davvero fortunato chi ha a disposizione una pianta di limoni in giardino perché può coltivare questi fantastici agrumi in modo naturale.

Esistono davvero tanti modi per preparare in casa i biscotti al limone per accontentare tutti. Infatti potrete decidere di preparare dei biscotti al limone classici oppure dei biscotti al limone vegan ma anche biscotti al limone senza glutine.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa i biscotti al limone.

Biscotti di frolla light al limone

Per preparare questi biscotti di frolla al limone light ti serviranno pochi ingredienti e solo un po’ di voglia di fare, accendi il forno a 180 gradi. In una ciotola, metti 1 uovo intero, 60g di eritritolo (o 50g di zucchero), 20g di olio di semi di girasole, il succo di un limone (circa 50g) e la sua buccia grattugiata, insieme a 2 gocce di aroma alla vaniglia. Amalgama il tutto con una forchetta da cucina. Aggiungi poco alla volta 250g di farina tipo 1 e 8g di lievito per dolci, setacciati. Lavora l’impasto con le mani fino a ottenere un panetto morbido e non appiccicoso. Lascialo riposare in frigo per circa 30 minuti, coperto con pellicola trasparente.

Trascorso il tempo, crea delle palline di circa 30g l’una (dovresti ottenerne circa 15). Passale nello zucchero di canna a velo e disponile su una teglia foderata con carta forno. Cuoci i biscotti in forno statico a 180 gradi per 5 minuti, poi prosegui la cottura con la funzione ventilata per circa 15 minuti, finché non si formeranno delle increspature tipiche. Sforna i biscotti, lasciali raffreddare e gustali. Si conservano morbidi per un paio di giorni, e sono perfetti per prendere il tè con le amiche o per la merenda dei bimbi (anche a scuola).

Biscotti al limone vegan

I biscotti al limone vegan non contengono latte, burro, uova, miele e nessun ingrediente di origine animale, ma sono comunque molto saporiti e fragranti. Per preparare dei biscotti al limone vegani, mescola 200 g di farina con 80 g di zucchero di canna, 8 g di lievito per dolci e la scorza grattugiata di un limone. Aggiungi 60 ml di olio di semi e 50 ml di succo di limone. Lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza morbida. Forma delle palline, appiattiscile leggermente e disponile su una teglia con carta forno. Cuoci i biscotti in forno preriscaldato a 180°C per 12-15 minuti. Sfornali e lasciali raffreddare prima di gustarli per colazione o per una merenda con i fiocchi.

Biscotti croccanti con cuore di limone

Per preparare i biscotti al limone croccanti, inizia mescolando 270 g di farina 00 con 100 g di burro morbido, 100 g di zucchero semolato e un uovo. Aggiungi la scorza grattugiata di 2 limoni non trattati, 40 ml di succo di limone, 5 g di lievito in polvere per dolci e un pizzico di sale. Impasta il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Forma un panetto e lascialo riposare in frigo per circa 30 minuti.

Dopo il riposo, preleva delle piccole porzioni di impasto e forma delle palline, passale prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo. Disponi i biscotti su una teglia rivestita con carta forno e cuocili in forno preriscaldato a 180°C per circa 12-15 minuti, fino a quando non saranno dorati e croccanti.

Biscotti cocco e limone light [ricetta vegan]

Per dare un tocco di esotico alle vostre merende provate a preparare questi fantastici biscotti cocco e limone light, una ricetta vegan davvero adatta a tutti, grandi e piccini. Qui la ricetta da seguire.

Biscotti al limone vegani

@its.vegan.bae Lemon Cookies 🍋 vegan, dairy free, easy 10 min cookie recipe 🥰 ✨✨✨ ½ cup sugar ¼ cup margarine 1 cup flour A pinch of salt 1 tsp baking powder 2 tbsp lemon juice 2 tbsp plant milk 1 tbsp lemon zest Glaze: 3 tbsp icing sugar 2 tbsp lemon juice (Mix them) Preheat the oven to 180º. Bake for 10 min. Let the Lemon Cookies cool and pour lemon icing on them. Enjoy😻✨✨✨✨ . . . . . #lemoncookies #dairyfreecookies #vegancookies #veganlemoncookies #veganbaking #lemoncookie ♬ Originalton – CENKGO

I biscotti al limone si possono preparare anche senza uova e senza burro per ottenere dei dolcetti fantastici da servire con una bella tazza di tè caldo.

Biscotti al limone con yogurt senza lattosio

Molte ricette per preparare i biscotti al limone prevedono di utilizzare il latte ma se volete ottenere dei biscotti al limone in versione light potete provare una ricetta senza burro utilizzando lo yogurt senza lattosio.

Biscotti al limone senza glutine, con farina di riso

@perlediprof Biscotti al limone da inzuppare, con farina di riso, delicati e leggeri. – 150 g di farina di riso – 60 g di amido di mais – un cucchiaino di ammoniaca per dolci – 1 uovo – 2 cucchiai di olio di semi – 50 g di zucchero + quello per la finitura – scorza e succo di 1 limone Cottura: 190* per 15-20 minuti #biscottiallimone #biscottidainzuppare #dolcisenzaburro #dolcisenzaglutine #dolcifattiincasa #biscottisemplicissimi ♬ Amelie – ORZVK

Ai biscotti secchi preferisci i biscotti morbidi? Allora provate a preparare dei biscotti al limone fatti con la farina di riso da servire come dolcetti da tè.

Biscotti al limone tipo Grisbì

Hai presente i biscotti Grisbì? Quei biscotti croccanti che racchiudono un cremoso cuore di crema al cioccolato? Ecco qui la ricetta per dei biscotti tipo Grisbi con il cuore di crema al limone.

Inizia mescolando 300g di farina con 80g di burro di ghee (o burro normale/olio) e 80g di eritritolo (o zucchero). Aggiungi 2 uova medie e impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Forma delle palline e cuocile in forno fino a doratura.

Per il ripieno, scalda 300g di latte (anche vegetale) e mescolalo con 2 tuorli, 60g di eritritolo (o zucchero/miele), 40g di amido di mais, scorza di limone e vaniglia. Cuoci fino a ottenere una crema densa, farcisci i biscotti una volta freddi, e via con una merenda da sballo.

Ciambelline al limone

Sapevi che con il limone si possono fare anche delle buonissime ciambelline? LA ricetta è simile a quella delle ciambelline al vino, di fatto sono anche un dolce vegano perché non contengono latte e derivati e neanche le uova. Prova questa versione e facci sapere come sono.

Biscotti al limone senza zucchero

Infine, ecco una ricetta per preparare i biscotti al limone senza zucchero, una ricetta adatta anmche ai diabetici. Viene utilizzata farina di mandorle, dolcificante, scorza e succo di limone, e altri ingredienti a basso contenuto di carboidrati. La ricetta è progettata per avere un impatto minimo sulla glicemia e offre un’alternativa gustosa e salutare ai biscotti tradizionali.

