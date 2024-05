Questi sono i segnali che hai una delle personalità più rare al mondo

Una personalità INFJ è creativa, idealista, sa ascoltare e consigliare in modo saggio: ecco come riconoscerla per apprezzarla

La INFJ Personality (Introverted, Intuitive, Feeling, Judging) è una delle personalità più rare al mondo e può essere tradotta con Introverso, Intuitivo, Emotivo, Giudicante.

Si tratta di uno dei 16 tipi di personalità identificati dal Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), un sistema psicologico che aiuta a comprendere le differenze individuali, e rappresenta appena l’1-3% della popolazione.

Ma quali sono le caratteristiche di questa personalità e perché conoscere un INFJ è un dono raro e prezioso? Vediamo insieme.

Un mondo interiore profondo e complesso

Gli INFJ sono introversi, immersi in un ricco mondo interiore. Trascorrono molto tempo a riflettere su se stessi, cercando di comprendere le proprie emozioni, motivazioni e valori.

Questa introspezione li rende profondamente empatici, capaci di cogliere le emozioni e i bisogni degli altri con grande sensibilità. Per questo motivo, in italiano, la personalità INFJ viene spesso chiamata Sostenitore o Consigliere.

Eppure, nonostante la loro profondità emotiva, gli INFJ non sono sognatori idealisti che vivono in un mondo tutto loro.

Possiedono una forte intuizione che permette loro di vedere oltre le apparenze, cogliendo le sfumature e le implicazioni nascoste delle situazioni. Questo li rende realisti e pragmatici, capaci di tradurre i loro ideali in azioni concrete per migliorare il mondo.

Inoltre, gli INFJ desiderano relazioni profonde e significative, basate sulla fiducia, la reciproca comprensione e il rispetto.

Non amano le relazioni superficiali e preferiscono circondarsi di poche persone con cui possono condividere i loro pensieri più intimi e creare legami duraturi.

Spesso dotati di una vivace immaginazione e di una grande creatività, gli INFJ trovano nelle arti, nella musica e nella scrittura un modo per esprimere se stessi e dare forma alle loro idee.

Non sorprende che molti INFJ abbiano trovato realizzazione professionale come attori (Morgan Freeman, Nicole Kidman), cantanti (Lady Gaga, Taylor Swift), designer (Marie Kondo).

La loro creatività si estende anche alla risoluzione di problemi, dove riescono a trovare soluzioni innovative e originali.

Infine, guidati da una profonda etica personale, gli INFJ sono naturalmente inclini a difendere i valori in cui credono e a lottare per la giustizia sociale. Si preoccupano per il benessere degli altri e si impegnano attivamente per rendere il mondo un posto migliore.

11 segnali che sei un INFJ

Esistono delle caratteristiche peculiari di una personalità INFJ che possiamo facilmente riconoscere e che possono aiutarci a identificare qualcuno (o anche noi stessi) come INFJ:

ama trascorrere del tempo da solo per riflettere e ricaricare le energie ha una forte empatia e si sente facilmente coinvolto dalle emozioni degli altri desidera relazioni profonde e significative basate sulla fiducia e sulla comprensione è un idealista che crede nel potere di cambiare il mondo in meglio possiede una forte intuizione ed è in grado di cogliere le sfumature e i significati nascosti delle situazioni è creativo e apprezza l’arte, la musica e la scrittura è selettivo con le persone che frequenta e preferisce relazioni intime a quelle superficiali tende al perfezionismo ed è molto autocritico a volte si sente sopraffatto dalle emozioni e ha bisogno di tempo per se stesso per ricaricarsi è un ottimo ascoltatore e ha una naturale capacità di comprendere gli altri è abile nella comunicazione non verbale e riesce a cogliere i segnali che gli altri non vedono.

Possedere una personalità INFJ non è sempre facile. L’estrema sensibilità e la profondità emotiva può rendere una persona INFJ molto vulnerabile, soprattutto alle critiche e ai giudizi altrui.

Ma, al tempo stesso, questa sensibilità può trasformarsi in un punto di forza da valorizzare: gli INFJ sono in grado di ascoltare, comprendere gli altri e dare saggi consigli – il che li rende individui preziosi che possono apportare un contributo significativo al mondo.

