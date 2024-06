Se a ogni boccone hai paura di soffocare forse soffri di questa fobia che in pochi conoscono

L'anginofobia è la paura invalidante di deglutire qualsiasi cosa abbia una consistenza solida o anche solo cremosa: un disturbo molto grave, dalle conseguenze drammatiche sulla salute e sulla socialità

L’universo delle paure e delle fobie è complesso e sfaccettato, e non sempre è facile immedesimarsi in una fobia e riuscire a comprenderla appieno: oggi vogliamo parlarvi dell’anginofobia.

Nota anche come fagofobia, l’anginofobia è una fobia specifica che si manifesta con un’intensa e persistente paura di soffocare durante il processo di deglutizione.

Questa fobia non si limita a piccoli pezzi di cibo, ma può includere anche liquidi, pillole e persino la saliva. Le persone che ne soffrono sperimentano un’ansia sproporzionata e un terrore che ostacola la normale assunzione di cibo e bevande, compromettendo seriamente la qualità della vita.

Vediamo meglio quali sono i fattori che scatenano questa paura incontrollabile, i sintomi e i possibili trattamenti per tornare a vivere una vita normale.

Leggi anche: Se alcuni tipi di vestiti ti provocano ansia e panico, forse soffri di questa (rara) fobia

Cause e sintomi dell’anginofobia

Le persone affette da anginofobia selezionano accuratamente il cibo per evitare il rischio di soffocamento, scegliendo consistenze e metodi di cottura ritenuti “sicuri”.

Si inizia eliminando dalla propria dieta quegli alimenti più difficili da masticare e deglutire – come carne, pesce, prosciutto, latticini filanti, verdure fibrose.

Piano piano, chi soffre di anginofobia inizia a eliminare anche pasta, pane, biscotti, frutta e tutti altri cibi solidi, che scompaiono del tutto dall’alimentazione quotidiana.

Ovviamente, concentrandosi sulla paura del soffocamento, chi soffre di anginofobia rinuncia a una dieta sana ed equilibrata, e si ritrova spesso con squilibri nutrizionali.

Ma non solo: come si può immaginare, la paura del soffocamento pregiudica anche la socialità, con l’impossibilità per chi ne soffre di vivere un momento conviviale al ristorante o in pizzeria.

Solitamente, gli anginofobici evitano di mangiare fuori casa per la vergogna legata alle loro “strategie” di deglutizione, che spesso prevedono che il cibo sia frullato o reso omogeneizzato.

Dal punto di vista emotivo, poi, gli anginofobici sperimentano insicurezza, dipendenza e impotenza, credendo di non poter fare nulla da soli, nemmeno mangiare; spesso l’anginofobia si accompagna a disturbi depressivi o ossessivi.

In generale, chi soffre di anginofobia diffida profondamente dell’ambiente e delle persone che lo circondano, è molto vulnerabile e fragile emotivamente, non riesce a creare un rapporto aperto e accogliente con la realtà, né ad affrontare novità e cambiamenti.

Trattare il disturbo

L’anginofobia è in aumento, specialmente tra le donne tra i 20 e i 40 anni e tra gli adolescenti. Facendo un giro sui social network, si scoprono le testimonianze di tante persone che hanno lottato o che ancora lottano contro questo disturbo.

Ma è possibile contrastare e vincere la paura della deglutizione in modo efficace. Per superare questo problema così invalidante, l’aiuto di una terapia psicologica è essenziale e rappresenta l’unica strada per la guarigione.

Appurato che non vi sono impedimenti fisici alla masticazione e alla deglutizione, lo psicologo sarà in grado di guidare il paziente in un percorso difficile e doloroso alla riscoperta di sapori e consistenze ormai dimenticate, fino a un pieno recupero dell’abilità di mangiare normalmente.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: