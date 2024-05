Se alcuni tipi di vestiti ti provocano ansia e panico, forse soffri di questa (rara) fobia

La vestifobia è una rara patologia che colpisce le persone che associano a determinati capi di abbigliamento un trauma o un dolore

Molto probabilmente avrete già sentito parlare di aracnofobia (paura dei ragni), di ofidiofobia (paura dei serpenti) o di agorafobia (paura degli spazi aperti/affollati) – o magari siete voi stessi a soffrire di tali paure.

Ma il mondo della suscettibilità psicologica è ricco e sfaccettato, e comprende anche fobie particolari e rare, di cui la maggior parte delle persone non soffre (e che neppure immagina).

Una di queste rare fobie è certamente la vestifobia, ovvero la paura dei vestiti. In questo articolo vediamo insieme di cosa si tratta, quali sono le cause scatenanti e i rimedi di questa paura poco nota.

Che cos’è la vestifobia

Tutti noi siamo abituati a indossare vestiti sin dai primi momenti della nostra vita. Anche se con il tempo e con il susseguirsi delle mode cambiamo abitudini e stili di abbigliamento, la consuetudine a vestirsi resta costante nella nostra vita.

E allora da dove deriva la vestifobia? Eventi traumatici che coinvolgono vestiti o tessuti possono portare allo sviluppo di questa paura, che si limita a specifici tipi di abbigliamento e non a tutto il vestiario in generale.

Per esempio, i soldati e coloro che hanno vissuto in zone di guerra per molto tempo possono sviluppare una fobia nei confronti di giubbotti antiproiettile, divise e calzature militari.

Anche le persone che crescono in culture o situazioni in cui è obbligatorio un abbigliamento restrittivo (uniformi, abiti coprenti) possono sviluppare la vestifobia.

E ancora, chi ha vissuto per molto tempo in una corsia di ospedale a causa di cure lunghe e impegnative potrebbe sviluppare un’avversione nei confronti di camici e abbigliamento medico.

Insomma, la vestifobia è strettamente connessa a eventi traumatici della vita di chi ne soffre, non ha una natura ereditaria né si sviluppa in maniera naturale.

Sintomi e cure

Come molte altre fobie, la sintomatologia e la gravità della vestifobia variano da individuo a individuo. Fra i sintomi più ricorrenti in presenza di questa fobia vi sono:

attacchi di panico

tremori

iperventilazione

sensazione di soffocamento

fiato corto

vertigini

nausea

sudorazione eccessiva.

Ovviamente, i sintomi sopra menzionati (alcuni o tutti insieme) si manifestano in presenza dei capi di abbigliamento legati alla situazione traumatica vissuta dal paziente.

Per fortuna, la vestifobia è una condizione curabile, e sono diverse le strategie che possono essere messe in campo per risolvere questo problema.

Una di queste è l’ipnosi: poiché la paura dei vestiti può interferire enormemente con la vita di tutti i giorni, l’ipnoterapia può alterare efficacemente il subconscio per ridurre al minimo la fobia.

Vi sono anche cure farmacologiche per ammortizzare i sintomi della vestifobia, ma esse si inseriscono in un più ampio quadro di trattamento psichiatrico e vanno prescritte da un esperto.

Ma la terapia più efficace (e priva di effetti collaterali) resta il percorso psicologico: sebbene la terapia con lo psicologo possa richiedere diversi mesi, gli effetti sono più permanenti rispetto ai farmaci.

