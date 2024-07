Meravigliose ciliegie! I benefici che non ti aspetti e le ricette per mangiarle tutto l’anno

Ecco la tabella dei valori nutrizionali per 100 grammi di ciliegie e per una singola porzione (circa 22 ciliegie o 150 grammi):

Nutrienti Per 100 grammi Per porzione (150g) Calorie 48 Kcal 72 Kcal Proteine 0,8 g 1,2 g Grassi 0,1 g 0,2 g Carboidrati 11 g 16,5 g Fibre 1,3 g 2 g Zuccheri 11 g 16,5 g Potassio 229 mg 344 mg Calcio 30 mg 45 mg Vitamina C 11 mg 17 mg Folati 11 mcg Vitamina A 19 μg 29 μg Vitamina K 2,1 μg 2,94 μg

*Valori approssimativi. I dati nutrizionali delle ciliegie possono variare in base alla varietà e alla maturità.

Proprietà e benefici

Le ciliegie offrono una varietà di benefici grazie alle loro ricche proprietà. Sono un’eccellente fonte di vitamine, tra cui la vitamina A, la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Inoltre, sono ricche di sali minerali importanti come ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo.

Presentano inoltre importanti oligoelementi, tra cui rame, zinco, manganese e cobalto, che contribuiscono ai benefici per la salute offerti dalle ciliegie.

Proprietà antinfiammatorie e antiossidanti

Le ciliegie sono ricche di antiossidanti e composti anti-infiammatori, tra cui quercetina e antociani. Secondo uno studio pubblicato nel Journal of Agricultural and Food Chemistry nel 2010, questi composti possono aiutare a combattere il danno dei radicali liberi e ridurre l’infiammazione . Sono presenti soprattutto nella visciola, una varietà di ciliegia selvatica.

Antidolorifico naturale soprattutto contro artrite e gotta

Grazie agli antociani, le ciliegie agiscono come analgesici naturali come dimostrato anche da uno studio del Boston University Medical Center del 2012 che ha rilevato come il consumo di ciliegie riduca i sintomi della gotta, una forma dolorosa di artrite.

Benefici per il sonno delle ciliegie

Le ciliegie rappresentano un toccasana anche per chi ha difficoltà a dormire. In particolare il succo di ciliegia acidula è stato identificato come una fonte naturale di melatonina, un ormone che regola il sonno. Uno studio della Louisiana State University del 2014 ha scoperto che bere succo di ciliegia può migliorare la qualità del sonno negli adulti con insonnia.

Proprietà depurative e diuretiche

Le ciliegie sono note per le loro proprietà depurative e diuretiche che aiutano a pulire il corpo, eliminando le tossine. Questo può essere in parte attribuito al loro contenuto di antiossidanti e alla loro capacità di migliorare la funzione renale.

Sono un frutto diuretico e leggermente lassativo. Uno studio pubblicato nel Journal of Medicinal Food ha dimostrato che l’acido ellagico presente nelle ciliegie può proteggere i reni dai danni. Inoltre, le ciliegie, essendo ricche di acqua e potassio, possono aiutare a bilanciare i fluidi nel corpo e promuovere l’azione diuretica, riducendo il gonfiore e la ritenzione idrica Il consumo di ciliegie è considerato particolarmente utile in caso di stipsi.

Il loro contenuto equilibrato di sali minerali e vitamine aiuta a ricaricare l’organismo di energia e di sostanze nutritive utili. Il loro consumo è dunque particolarmente indicato in caso di stress e spossatezza.

Per depurare e disintossicare al meglio l’organismo, si consiglia di mangiare 25 ciliegie al giorno, meglio se al mattino, dopo il digiuno notturno, e di accompagnarle bevendo molta acqua. Ora che sono di stagione, mangiare ciliegie al mattino potrebbe diventare una buona abitudine per iniziare al meglio la giornata.

Riducono le malattie epatiche

Le ciliegie aiutano a depurare anche il fegato e a regolare la sua attività. Uno studio pubblicato in The Journal of Nutrition ha mostrato come il consumo di ciliegie possa aiutare a ridurre il grasso nel fegato, un fattore di rischio per la cosiddetta “malattia del fegato grasso non alcolico” (NAFLD). Questo suggerisce che le ciliegie possono svolgere un ruolo nel mantenere la salute del fegato, un organo chiave nel processo di disintossicazione del corpo.

Abbassano la pressione sanguigna e proteggono il cuore

La presenza di potassio nelle ciliegie contribuisce a regolare la pressione sanguigna, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Uno studio pubblicato nel Journal of Nutrition del 2016 ha mostrato una correlazione tra l’apporto di potassio e la riduzione del rischio di ictus, contribuendo a bilanciare l’eccesso di sodio nell’organismo.

Secondo gli studi più recenti, le ciliegie sono un alimento particolarmente adatto per chi pratica sport. E, soprattutto per chi è sempre in movimento, il succo di ciliegia sarebbe davvero un toccasana. Si tratta infatti di una bevanda energetica, utile contro le infiammazioni e per mantenere il cuore in salute, soprattutto grazie alla ricchezza di antiossidanti del frutto e del suo succo.

Come usare e come consumare le ciliegie

Le ciliegie sono generalmente raccolte tra maggio e giugno e rappresentano un frutto incredibilmente versatile che si presta a una vasta gamma di utilizzi oltre al consumo fresco. Questi frutti deliziosi sono ampiamente utilizzati nella preparazione di composte, conserve, sciroppi, liquori, frutta sciroppata, gelati, yogurt e una varietà di dolci. Naturalmente, sono anche deliziose da gustare da sole o aggiunte a macedonie.

Ciliegie essiccate: le ciliegie possono essere essiccate e trovano applicazione in cereali, muesli, insalate e prodotti da forno come biscotti, torte e pane. Sono anche una scelta popolare nei mix di frutta secca e noci. Succo di ciliegia: il succo di ciliegia è rinomato per i suoi benefici per la salute, tra cui la promozione del sonno e il sollievo dall’infiammazione e dal dolore muscolare. È ottimo consumato da solo o utilizzato in smoothie, cocktail e altre bevande. Si consiglia di prepararlo in casa con un estrattore a freddo per conservarne le proprietà nutritive. Marmellata e conserve di ciliegie: le ciliegie, soprattutto alcune varietà, sono ideali per preparare marmellate, gelatine e conserve che si possono spalmare su pane tostato, utilizzare come ripieno per torte e pasticcini, o abbinare a formaggi in antipasti raffinati. Nei dolci: le ciliegie sono un ingrediente classico in numerosi dolci e dessert come torte, crostate, muffin e gelati. Sono particolarmente celebri in piatti come la clafoutis francese o la torta di ciliegie americana. Salse e condimenti: le ciliegie possono essere trasformate in salse dolci o agrodolci, ideali come topping per guarnire torte e pancake. Cocktail e liquori: le ciliegie sono spesso utilizzate per preparare cocktail e, in alcune regioni del mondo, vengono impiegate per la produzione di liquori come il rinomato Kirsch svizzero. Decorazioni alimentari: grazie al loro colore vibrante, le ciliegie sono amate anche come decorazione in pasticceria o per abbellire piatti e bevande.

Oltre al loro utilizzo alimentare, le ciliegie trovano applicazione anche nella cosmetica naturale, essendo utilizzate per la preparazione di maschere di bellezza grazie alle loro proprietà astringenti e rinfrescanti sulla pelle.

Come scegliere le ciliegie

Per scegliere le ciliegie migliori al mercato o al supermercato, è importante prestare attenzione a diversi dettagli che ne garantiscono la freschezza e la qualità.

Colore e consistenza: preferite ciliegie che presentano un colore rosso brillante e uniforme. Evitate quelle troppo pallide o scolorite. La consistenza dovrebbe essere soda al tatto, senza essere troppo molle.

preferite ciliegie che presentano un colore rosso brillante e uniforme. Evitate quelle troppo pallide o scolorite. La consistenza dovrebbe essere soda al tatto, senza essere troppo molle. Piccioli: i piccioli delle ciliegie dovrebbero essere verdi e freschi, non rinsecchiti. Questo è un segno che le ciliegie sono state raccolte nel momento ottimale di maturazione e conservano la loro freschezza.

i piccioli delle ciliegie dovrebbero essere verdi e freschi, non rinsecchiti. Questo è un segno che le ciliegie sono state raccolte nel momento ottimale di maturazione e conservano la loro freschezza. Dimensione e forma: le ciliegie di solito dovrebbero essere piene e rotonde, senza evidenti ammaccature o segni di danneggiamento.

le ciliegie di solito dovrebbero essere piene e rotonde, senza evidenti ammaccature o segni di danneggiamento. Aroma: le ciliegie mature dovrebbero avere un aroma dolce e invitante. Se possibile, provate a odorarle per accertarvi della loro freschezza.

le ciliegie mature dovrebbero avere un aroma dolce e invitante. Se possibile, provate a odorarle per accertarvi della loro freschezza. Conservazione: optate per ciliegie che sono state conservate correttamente, preferibilmente in un ambiente refrigerato o fresco, per mantenere la loro freschezza e sapore.

Scegliere le ciliegie migliori vi garantirà un frutto più saporito e nutrienti più concentrati. Per ulteriori dettagli su come selezionare le ciliegie al meglio, potete vedere questo video:

Come lavare correttamente le ciliegie per rimuovere i pesticidi

Sciacquare le ciliegie con acqua può rimuovere solo parzialmente i residui di pesticidi presenti sulla loro superficie, ma non è efficace per tutti i composti chimici che possono penetrare la pelle del frutto. La buccia delle ciliegie, simile a quella di altre bacche, ha una texture rugosa che può trattenere piccole quantità di pesticidi anche dopo un lavaggio attento. Inoltre, alcuni pesticidi sono resistenti all’acqua e non possono essere eliminati con un semplice risciacquo.

Per affrontare questo problema, ecco due soluzioni efficaci:

Soluzione di acqua e aceto: le ciliegie, come mele e uva, spesso presentano un rivestimento ceroso chimico. È possibile rimuoverlo immergendo le ciliegie in una soluzione di acqua e aceto bianco. Riempite una grande ciotola con acqua e aggiungete una tazza di aceto bianco. Immergete le ciliegie e lasciatele in ammollo per circa 15 minuti prima di risciacquarle accuratamente.

Acqua e bicarbonato di sodio: un’alternativa efficace all’aceto è utilizzare il bicarbonato di sodio. Mescolate 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio per ogni litro d’acqua e immergete le ciliegie nella soluzione. Lasciatele in ammollo per 15 minuti e poi risciacquatele accuratamente sotto acqua corrente.

Queste soluzioni sono supportate da studi scientifici che hanno dimostrato l’efficacia nel rimuovere i residui di pesticidi. Ad esempio, è stato scoperto che una soluzione di acqua salata al 10% può essere altrettanto efficace nel rimuovere i pesticidi dalle ciliegie, confermando l’importanza di una pulizia approfondita per migliorare la sicurezza alimentare.

Quante ciliegie si possono mangiare?

Non esiste una quantità massima universale di ciliegie che dovrebbe essere consumata, poiché varia in base all’età, al peso, alla salute generale e alla dieta individuale di ciascuna persona. Tuttavia, è importante consumare le ciliegie come parte di una dieta equilibrata e varia.

In generale, una porzione di frutta corrisponde a circa 1 tazza di ciliegie fresche, che equivale a circa 20-25 frutti. Questa quantità fornisce una buona dose di fibre, vitamine e antiossidanti senza esagerare con le calorie e gli zuccheri naturali presenti nelle ciliegie. Come con qualsiasi alimento, è consigliabile moderare il consumo per evitare eccessi che potrebbero influenzare negativamente la salute.

Quali sono le controindicazioni delle ciliegie

Le ciliegie sono generalmente sicure da consumare e non presentano controindicazioni significative. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da tenere presente:

Allergie alle ciliegie: le allergie alle ciliegie, sebbene rare, possono causare sintomi come prurito o gonfiore della bocca, del viso, del labbro, della lingua o della gola, difficoltà respiratorie e orticaria. Chiunque sospetti di essere allergico alle ciliegie dovrebbe consultare un medico o un allergologo.

Calcoli renali: le ciliegie contengono quantità moderate di ossalati. Per le persone con malattia renale o con una storia di calcoli renali di ossalato di calcio, potrebbe essere consigliabile limitare l’assunzione di alimenti ricchi di ossalati, tra cui le ciliegie. È consigliabile consultare un professionista della salute per determinare se è necessario regolare l’assunzione di questi frutti.

In generale, per la maggior parte delle persone, le ciliegie sono una scelta salutare e deliziosa da includere nella propria dieta, ricca di nutrienti benefici per la salute.

Chi soffre di diabete può mangiare le ciliegie?

Le ciliegie, come tutti i frutti, contengono zuccheri naturali. Le ciliegie contengono levulosio, uno zucchero ammesso anche ai diabetici. In caso di dubbio però, sulla base del tipo di diabete e del proprio stato di salute, il consiglio è sempre di consultare il proprio medico.

In conclusione, mentre le ciliegie sono un frutto nutriente e benefico, ci sono alcune persone che potrebbero dover limitare o evitare il loro consumo. Come sempre, se hai dubbi sulla tua dieta, consulta un nutrizionista o un professionista sanitario.

Cosa succede se mangi troppe ciliegie

Mangiare troppe ciliegie può avere alcune conseguenze, anche se non irreparabili. Superare la dose giornaliera consigliata può provocare principalmente disturbi gastrointestinali.

Le ciliegie sono ricche di fibre, sia solubili che insolubili (circa 3 grammi per porzione), che favoriscono il transito intestinale e aiutano a contrastare la stitichezza. Tuttavia, un eccesso di fibre può portare a episodi di diarrea, soprattutto se il consumo è molto elevato.

Inoltre, le ciliegie contengono alcoli che possono aumentare la fermentazione a livello intestinale. Questo potrebbe essere problematico per chi soffre di sindrome del colon irritabile o è sensibile all’assunzione di determinati alimenti, poiché potrebbe esacerbare i sintomi associati al disturbo.

Quindi, pur essendo piccoli e nutrienti, è importante consumare le ciliegie con moderazione e come parte di una dieta equilibrata, specialmente se si hanno problemi gastrointestinali già esistenti.

Cosa succede se si ingoiano i noccioli della ciliegia?

Sebbene le ciliegie siano un frutto delizioso e nutriente, è essenziale evitare di masticare o ingerire il nocciolo. Questo perché contiene amigdalina, un composto che può essere convertito nel nostro corpo in cianuro, una sostanza tossica. Questo rischio è comune anche ad altri frutti con nocciolo, dove l’amigdalina può trasformarsi in acido cianotico se il nocciolo si rompe, soprattutto quando il frutto è maturo.

Se accidentalmente si ingerisce un nocciolo di ciliegia, non c’è motivo di preoccuparsi per un’intossicazione da cianuro, poiché la quantità presente è solitamente insufficiente per causare danni gravi. Tuttavia, per provocare un’intossicazione da cianuro, sarebbe necessario consumare una quantità significativa, approssimativamente tra 0,5 e 3,5 mg per kg di peso corporeo. Un nocciolo di ciliegia contiene in media 3,9 mg di amigdalina, quindi sarebbe necessario ingerire diverse decine di noccioli per raggiungere una dose potenzialmente letale.

I sintomi di un’intossicazione da cianuro possono includere nausea, vomito, mal di testa e palpitazioni. In casi estremi, il cianuro può interferire con il trasporto dell’ossigeno nel corpo, portando a gravi complicazioni come arresto cardiaco, coma e morte. Tuttavia, è estremamente raro che si verifichi un’intossicazione da cianuro attraverso il consumo accidentale di noccioli di ciliegia.

Come riutilizzare i noccioli delle ciliegie

Quando gustate delle ciliegie fresche, magari appena raccolte, o preparate una deliziosa marmellata, non gettate via i noccioli! Essi possono essere riutilizzati in molti modi creativi e in ricette antispreco che vi sorprenderanno. Ecco qui 10 idee per sfruttare al meglio i noccioli di ciliegia.

Come coltivare un albero di ciliegie dal nocciolo

Non sarebbe fantastico avere un albero di ciliegie in giardino, per poter godere ogni anno di questi frutti deliziosi, visto anche il costo che hanno raggiunto nei supermercati? Spesso si legge sui social e sul web che piantando un nocciolo di ciliegia si può ottenere una nuova pianta in una settimana, ma è davvero così semplice? In realtà, i tempi della natura sono molto più lunghi. Possono volerci mesi per vedere spuntare la pianta e anni prima che questa diventi un albero in grado di produrre frutti.

Quanto tempo ci vuole per far crescere una pianta di ciliegio

Se piantiamo un nocciolo di ciliegia nel terreno, potrebbero passare cinque o sei mesi prima che la nuova pianta cominci a crescere. Per accelerare leggermente questo processo, si può rompere la parte esterna del seme, praticando una piccola incisione con delle pinze o uno strumento per incidere la superficie delle castagne. Questo metodo facilita la germinazione, poiché l’embrione trova una via più agevole per uscire, pur mantenendo la protezione della scorza del seme. In alternativa, possiamo rimuovere completamente la parte esterna del nocciolo, estraendo l’embrione, che accelererà ulteriormente lo sviluppo della pianta.

Tuttavia, anche con questi metodi, ci vorranno comunque circa quaranta giorni per vedere i primi germogli – molto più di una settimana.

La messa a dimora nel terreno

Indipendentemente dal tipo di seme che abbiamo scelto di piantare (integro, inciso o senza scorza), il procedimento per la semina è lo stesso. Occorre un vaso riempito con terriccio di buona qualità. Si crea una piccola depressione nel terreno, profonda qualche centimetro, in cui inserire il seme, poi si copre con il terreno e si innaffia abbondantemente. È importante mantenere il terreno sempre umido, controllando con le dita lo strato superficiale, fino a quando il seme non emergerà, spinto dalle radici appena nate.