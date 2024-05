Abbiamo preparato questo plumcake alle ciliegie (con questa ricetta farai un figurone)

Raccogliamo le ciliegie dall’albero e assaporiamole al momento, per approfittare dei loro benefici per la salute, e prepariamo un plumcake

Una ciliegia tira l’altra. A seconda delle regioni d’Italia in cui viviamo, approfittiamo del periodo in cui le ciliegie sono di stagione. Raccogliamo le ciliegie dall’albero e assaporiamole al momento, per godere dei loro benefici per la salute.

E se dovessimo avere a disposizione molte ciliegie mature, utilizziamone una parte per preparare in casa un gustoso plumcake alle ciliegie da gustare a merenda o a colazione. Ecco la ricetta per preparare in casa il plumcake alle ciliegie. Per preparare la ricetta abbiamo avuto la fortuna di raccogliere le ciliegie mature direttamente dall’albero.

Ingredienti

250 gr di ciliegie

300 gr di farina di farro

500 gr di yogurt bianco classico o vegetale

80 gr di zucchero di canna integrale o di sciroppo di riso

50 ml di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di farina di riso

1 bustina di lievito per dolci biologico

1 cucchiaino di vaniglia naturale in polvere

Preparazione

Per iniziare la preparazione del plumcake lavate e asciugate le ciliegie, suddividetele in due parti e denocciolatele. Preparate una ciotola capiente in cui verserete la farina di farro, lo zucchero di canna integrale (o altro dolcificante naturale, ad esempio lo sciroppo di riso o di agave) e l’olio extravergine d’oliva.

Unite anche la vaniglia naturale in polvere e a poco a poco lo yogurt bianco classico o vegetale, a seconda delle vostre preferenze. Mescolate gli ingredienti con energia utilizzando un cucchiaio di legno. Dovrete ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Unite anche due cucchiai di farina di riso. Come ultimi ingredienti dell’impasto aggiungete dapprima il lievito per dolci biologico e dopo aver mescolato versate nella ciotola anche le ciliegie e mescolate ancora per amalgamarle all’impasto.

Spennellate con olio extravergine uno stampo da plumcake e infarinatelo leggermente. Versate l’impasto nello stampo in modo omogeneo. Cuocete il plumcake in forno preriscaldato a 180°C per 45-50 minuti. Fate la prova dello stecchino per verificare la cottura interna del plumcake prima di sfornare. Buon appetito!

