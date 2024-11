Questo è il miele più costoso al mondo, si chiama miele degli elfi e costa 5.000 euro al kg

Questo è il miele più costoso del mondo si chiama miele degli elfi e costa 5.000 euro al chilo

Il miele Elvish, il cui nome significa “elfico” in italiano, è una prelibatezza che può raggiungere il prezzo di 5000 euro al chilo, rendendolo uno dei prodotti più esclusivi e costosi al mondo. Nessun altro miele gode di una tale fama, grazie non solo alle particolari modalità di produzione, ma anche alla rarità del luogo da cui proviene e alle straordinarie proprietà nutritive che lo caratterizzano.

Il miele più costoso del mondo viene prodotto in Turchia. Si chiama Elvish e il suo prezzo al chilo è di 5000 euro. Questa speciale varietà di miele viene estratta a 1800 metri di profondità presso la valle di Saricayir, nella città di Artvin, situata nel nord-est della Turchia.

Secondo gli apicoltori locali, il miele Elvish è così costoso perché viene prodotto in modo completamente naturale. La ricchezza di minerali della grotta da cui viene estratte migliora la qualità del miele e ne fa salire il valore. Gli apicoltori hanno visto entrare nella grotta le prime api nel 2009. Da quel momento hanno ipotizzato che potesse contenere del miele.

Con l’aiuto degli speleologi, gli apicoltori hanno potuto avere accesso alle profondità della grotta. In questo modo hanno recuperato ben 18 chilogrammi di miele, che era stato depositato sulle pareti interne della cavità. Il miele Elvish è stato sottoposto a test specifici che ne hanno confermato l’alta qualità e la ricchezza in sali minerali. I test sono stati condotti da un laboratorio francese.

Il primo chilo di miele Elvish è stato venduto in Francia nel 2009 per 45 mila euro. Un anno dopo un farmacista cinese ne comprò un altro chilo, al prezzo di 28 mila euro. Al momento il miele Elvish costa 5000 euro al chilo. Viene venduto in confezioni da 170 grammi e da 250 grammi. Questo speciale miele, insomma, al momento può costare quasi come una piccola automobile.

Le proprietà del miele Elvish

Il miele Elvish è noto non solo per il suo elevato contenuto minerale, ma anche per le sue particolari proprietà benefiche per la salute. La combinazione di sostanze nutrienti e minerali unici rende questo miele un vero e proprio elisir naturale, indicato dagli esperti come un aiuto per il sistema immunitario, per la riduzione delle infiammazioni e persino per migliorare la digestione. Alcuni ritengono che possa supportare la guarigione delle ferite grazie alle sue proprietà antibatteriche, caratteristiche che hanno contribuito ad accrescere il suo prestigio sul mercato globale.

Come viene raccolto

Il processo di raccolta del miele Elvish è tanto affascinante quanto impegnativo: gli apicoltori, dotati di attrezzature speciali, devono calarsi nelle profondità della grotta per estrarre il miele in condizioni difficili, dove l’umidità e la temperatura giocano un ruolo cruciale nella qualità finale del prodotto. Questo metodo tradizionale, unito al luogo esclusivo in cui viene raccolto, aumenta la rarità e il valore del miele, rendendolo accessibile a pochi intenditori e appassionati di prodotti esclusivi.

Secondo Gunay Gunduz, uno degli apicoltori locali, il miele Elvish può essere utilizzato sia come alimento che come un vero e proprio farmaco. Il miele viene prodotto in modo completamente naturale e senza alveari. L’area di produzione è ricca di piante spontanee e medicinali, una caratteristica che fa salire il suo prezzo. In genere il miele turco viene considerato il migliore del mondo, ma gli apicoltori lamentano la diffusione di miele artificiale, a svantaggio del buon miele naturale prodotto in Turchia (senza tenere conto del miele Elvish), che non può avere un prezzo inferiore ai 15 euro.

Leggi anche: Miele: 5 straordinarie proprietà curative