Deraglia treno sulla linea Milano-Lecco, ci sono dei feriti. Vagoni finiti in strada

Grave incidente ferroviario a Carnate, in provincia di Monza Brianza. Un treno è deragliato nei pressi della stazione, invadendo addirittura la strada. Per fortuna il treno era quasi vuoto.

A causa del deragliamento sono rimasti feriti i due macchinisti e un passeggero che avrebbe rotto il vetro del finestrino per uscire dal proprio vagone. Il treno di Trenord viaggiava sulla linea Milano-Lecco rimasta interrotta dopo l’incidente.

“Dalle ore 11.55 sulle linee Monza – Carnate/Lecco/Bergamo, il traffico ferroviario è sospeso per un inconveniente di esercizio nella stazione di Carnate Usmate. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e delle autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti, seguiranno aggiornamenti” fa sapere Ferrovie dello stato in una nota.

A essere finiti fuori dai binari sono stati 3 vagoni su 7 all’ingresso della stazione di Carnate. Il deragliamento è avvenuto in prossimità di uno scambio, come ha fatto sapere Ansa. Un vagone si è appoggiato al muro esterno che costeggia i binari.

Sono in corso le indagini della Polfer per accertare le cause dell’incidente.

