Mobilità elettrica: verso le “città dei 15 minuti” con meno auto e più monopattini ed e-bike

Il futuro delle città dovrà essere per forza di cose sostenibile: è un trend dettato dalla necessità di contrastare il cambiamento climatico, ma anche dalla sempre maggiore attenzione alla salvaguardia della salute delle persone e del benessere psicofisico.

È una rivoluzione quella in atto che passa non solo per lo sfruttamento di fonti il più possibile pulite e rinnovabili per le attività umane, ma anche e soprattutto da una nuova filosofia della progettazione urbana.

Parigi, ad esempio, è capofila nell’attuazione di quella che lo scienziato francese Carlos Moreno ha battezzato “la città dei 15 minuti”.

Si tratta di una città più vivibile, in cui a ogni abitante è possibile raggiungere al massimo in un quarto d’ora tutto quello di cui ha bisogno: lavoro, cibo, alloggio, salute, educazione, cultura e tempo libero.

Come? A piedi o in bici, perché in ogni quartiere delle “città da 15 minuti” non c’è più la necessità di usare l’auto, ma si usa meno anche il trasporto pubblico collettivo, ottenendo così più tempo per sé stessi che altrimenti verrebbe sprecato nei lunghi tempi di spostamento che comportano le grandi città odierne. Ma sprecando anche meno energia per il trasporto pubblico e privato, dunque inquinando meno.

Gli urbanisti concordano anche che vada rivalutata la mobilità pedonale e ciclabile, sinora sacrificata per spostare grandi masse di persone e favorito il trasporto individuale ed elettrico pulito, come quello rappresentato da monopattini elettrici ed e-bike.

Ad oggi rappresentano il modo migliore per spostarsi in città, perché sono dei mezzi di trasporto agili, poco rumorosi ed inquinanti ed anche molto economici sia che nell’acquisto che nella gestione se confrontati a motorini e scooter, mezzi impiegati per percorrere distanze giornaliere molto simili.

