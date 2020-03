Sciopero dei benzinai, interviene Conte: “garantisco che sarà assicurato il rifornimento di carburante”

“Garantisco che sarò assicurato il rifornimento di carburante”. Perché il Paese non può permettersi di rimanere “a secco”.

Lo ha appena detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo il Consiglio dei ministri che ha introdotto il nuovo decreto con una stretta sui “furbetti” che non rispettano le norme anti contagio.

“Mi auguro che non ci siano scioperi di sorta. Il Paese non se lo può permettere e questo vale anche per i distributori di carburante. Confido che queste voci possano rientrare, perché dobbiamo garantire a tutti i beni essenziali. Garantisco che sarò assicurato il rifornimento di carburante”.

La ministra De Micheli, annuncia Conte, adotterà presto un’ordinanza che andrà incontro ad alcune istanze dei gestori:

Conte, quindi, frena subito lo sciopero e rassicura tutto il Paese. Poi si rivolge direttamente ai sindacati:

“I sindacati sanno che le porte sono aperte, ci siamo incontrati e continueremo a incontrarci. Il confronto con le parti sociali è la modalità migliore, ma nello stesso tempo la responsabilità della decisione spetta al governo. Non possiamo pensare di introdurre modalità di co-decisione. è il periodo del confronto che in questo momento di emergenza è ancora più serrato. Stiamo ancora lavorando con i sindacati. L’Italia non ha mai affrontato problematiche di questo tipo. Non c’è una soluzione univoca che possa mettere tutti d’accordo. Alcuni sindacati non sono rimasti soddisfatti. E’ una cosa complicata, perché le filiere produttive sono molte integrate”.