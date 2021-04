Ora Punk Cat, il clone elettrico del Maggiolino è pronto a conquistare i cinesi

Una delle nuove auto elettriche più curiose che sono state presentate al Salone di Shanghai 2021 è la Ora Punk Cat, un nuovo modello del marchio Ora lanciato nel 2018 da uno dei maggiori costruttori cinesi: Great Wall.

La Ora Punk Cat è in pratica un “clone” cinese elettrico del Maggiolino Volkswagen: non lasciano dubbi i fari tondi, parafanghi sporgenti, paraurti a sbalzo e la linea del tetto curva come la più famosa “auto del popolo” nata nel 1938 e riproposta da Volkswagen con le riedizioni del 1997 e del 2011, quest’ultima ormai fuori produzione.

I designer cinesi si sono ispirati al Maggiolino originale anche per gli interni retrofuturistici: il volante e altri dettagli dell’abitacolo richiamano evidentemente lo stile dell’epoca, anche se questa sorta di omaggio, in verità un po’ pacchiano, ha previsto le quattro porte per renderla più comoda.

La Punk Cat è un’auto elettrica. Non sono state diramate altre informazioni, ma è probabile che il Maggiolino a batterie d’Oriente sfrutti la stessa motorizzazione della Good Cat, altra auto elettrica del brand Ora presentata poco tempo fa e molto simile anch’essa al Maggiolino che è stata con un’autonomia da 400 km e un motore elettrico da 143 CV.

Ora sottolinea di essersi ispirata al mondo delle fiabe con protagoniste principesse e castelli e di puntare soprattutto al pubblico femminile.

Oltre a qualche sorriso, la Punk Cat ha provocato già la reazione dell’ufficio affari legali di Volkswagen, che pare si stia preparando a valutare un’azione legale per plagio contro Great Wall.

