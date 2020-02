Nuova Kuga: Ford sfodera il tris di ibride per un crossover più pulito ed efficiente

Nuova Ford Kuda, Mild-Hybrid, Hybrid e Plug-In Hybrid: con i motori elettrificati il crossover dell’Ovale Blu è sempre più pulito ed efficiente

Aria di novità in casa Ford, che si appresta a lanciare tre nuove motorizzazioni per uno dei suoi modelli di maggior successo: la Ford Kuga. Per il crossover dell’Ovale Blu sono previste ben tre varianti ibride, che le fanno così guadagnare il titolo di Ford più elettrificata di sempre.

La gamma delle Kuga ibride si apre con la Ford Kuga Eco Blue Mild-Hybrid. Si tratta di un ibrido “leggero” che sfrutta per contenere le emissioni uno starter/generatore che sostituisce l’alternatore standard. Questo nuovo elemento è in grado di recuperare e immagazzinare l’energia creata durante le decelerazioni in un pacco batterie agli ioni di litio e, essendo anche un motore elettrico, rilasciarla per assistere il motore termico, il moderno diesel EcoBlue 2 litri da 150 CV che in questa nuova versione consuma appena 4,3 l/100 km, equivalenti a 11 g/km in termini di CO2.

Entro la fine del 2020 arriverà anche la Kuga Hybrid, una variante full-hybrid che può essere guidata in modalità completamente elettrica. Abbina a un motore benzina ciclo Atkinson da 2.5 litri a un motore elettrico e ad una batteria agli ioni-litio, mentre il cambio è un automatico sviluppato ad hoc da Ford.

La Kuga ibrida tecnologicamente più avanzata è la Kuga Plug-In Hybrid, che combina un motore Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico ed una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh che può essere ricaricata utilizzando una presa montata sul parafango anteriore.

Quattro le modalità di guida a zero emissioni: EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge. Quando la batteria raggiunge il suo livello di carica più basso, la nuova Kuga torna automaticamente alla modalità EV Auto, integrando la potenza del motore benzina con l’assistenza del motore elettrico ed utilizzando l’energia recuperata per ridurre il consumo di carburante fino a 1,2 l/100 km, con emissioni di CO2 pari ad appena 26 g/km.

Ti potrebbe interessare anche:

Ford Kuga: l’autom ibrida che puoi ricaricare con lapresa di casa