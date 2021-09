Ecobonus: al via le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di auto usate a basse emissioni

Dal prossimo martedì sarà possibile prenotarsi per l’Ecobonus 2021 dedicato all’acquisto di auto a basse emissioni. L’Ecobonus ha lo scopo di incentivare la rottamazione di automobili inquinanti, a favore di veicoli non inferiori alla classe euro 6, con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

In totale, i fondi stanziati ammontano a circa 40 milioni di euro e il contributo per ogni acquisto varia in base alla fascia di emissioni del veicolo usato scelto:

per emissioni da 0 a 60 sarà pari a 2.000 euro;

per le emissioni comprese tra 61 e 90 sarà di 1000 euro;

per emissioni da 91 a 160 sarà di 750 euro.

Ecco i requisiti per poter accedere all’incentivo: l’automobile da rottamare deve essere stata immatricolata da almeno dieci anni in Italia, essere intestata all’acquirente o a un suo familiare convivente da almeno dodici mesi e appartenere aòòa stessa categoria di quella acquistata. L’auto usata deve inoltre avere una quotazione media di mercato non superiore a 25mila euro.

I concessionari potranno accedere alla piattaforma dedicata e inserire le prenotazioni a partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre.

🟢 Da martedì 28 settembre i concessionari potranno inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni per #autousate. 🚙Con #ecobonus fino a 2.000 euro per chi rottama. 40 milioni di euro disponibilihttps://t.co/DbPsjnLxSU — MISE (@MISE_GOV) September 25, 2021

Fonti di riferimento: MISE

