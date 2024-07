Se hai tra i 14 e i 29 anni puoi viaggiare gratis nel Lazio (e scoprire le sue bellezze): ti spiego come partecipare

Con “Lazio in Tour gratis” i ragazzi dai 14 ai 29 anni compiuti possono viaggiare gratis per 30 giorni consecutivi all’interno della Regione sui mezzi Cotral e Trenitalia in seconda classe

Dal 1° luglio 2024 è tornata l’iniziativa “Lazio in Tour gratis”, dedicata ai giovani residenti nei Comuni del Lazio. È stata lanciata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera, in collaborazione con l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili e della Famiglia, Simona Baldassarre.

Ma di che si tratta? Offre ai ragazzi dai 14 ai 29 anni compiuti la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi Cotral e Trenitalia in seconda classe entro i confini della Regione Lazio (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti).

I beneficiari dell’iniziativa dovranno essere iscritti alla LAZIO YOUth CARD, un prerequisito essenziale per usufruire del servizio gratuito per 30 giorni consecutivi. Questa carta, che funge da pass per il trasporto pubblico regionale, mira a incentivare l’uso dei mezzi pubblici e a promuovere la scoperta delle bellezze del territorio laziale senza costi aggiuntivi per gli spostamenti.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato questa delibera con l’obiettivo di offrire ai giovani residenti un’opportunità unica di esplorare la loro regione. Quest’anno l’iniziativa parte con ben 20 giorni di anticipo rispetto al 2023, con l’intento di promuovere l’uso del trasporto pubblico su ferro e gomma e di consentire ai giovani di scoprire le meraviglie del Lazio senza dover sostenere spese per i trasporti.

Le modalità di partecipazione

Il progetto “Lazio in Tour gratis 2024” rappresenta un’importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio, incentivando i giovani a utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale. Questa iniziativa non solo offre un risparmio economico, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, preferendo mezzi più sostenibili.

Di seguito vi lasciamo un piccolo riepilogo delle modalità di partecipazione.

Possono partecipare i giovani iscritti all’App Lazio YOUth Card:

tra i 16 e i 25 anni (26 non compiuti)

che viaggiano in estate nel Lazio sulle linee regionali dei treni e degli autobus (escluse le linee ATAC, la Metro, la Roma Lido, il Leonardo Express)

Come partecipare:

Iscriviti alla LAZIO YOUth CARD; se non l’hai ancora fatto scarica l’App LAZIO YOUth CARD e registrati in pochi click

Scarica l’App LAZIO YOUth CARD dal tuo Store

Iscriviti

Attiva l’evento che sarà il tuo titolo di viaggio per i 30 giorni successivi all’attivazione

Mostra il QR CODE al controllore ogni volta ti verrà chiesto

Fonte: Lazio in Tour

