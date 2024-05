In questa città francese i mezzi pubblici sono completamente gratis (e sono incredibili gli effetti sul traffico)

Montpellier ha introdotto la gratuità del trasporto pubblico e l’uso dei mezzi è aumentato di oltre il 20%, confermando quanto questo progetto sia molto efficace per incentivare la mobilità alternativa

A partire dal dicembre 2023, Montpellier ha reso gratuito il trasporto pubblico per tutti i residenti, un’iniziativa che si è rivelata un grande successo nei suoi primi mesi. I dati recenti mostrano che l’uso dei mezzi pubblici è aumentato di oltre il 20%, confermando l’efficacia del progetto. Più precisamente, nel primo trimestre del 2024, i viaggi sui mezzi pubblici sono aumentati del 23,7% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Questo aumento significativo dell’uso dei trasporti pubblici è stato particolarmente evidente durante le ore non di punta, suggerendo che le persone stanno utilizzando autobus e tram non solo per recarsi al lavoro o a scuola, ma anche per attività di svago e socializzazione. Un cambiamento nel comportamento dei residenti che riflette l’accessibilità migliorata e la convenienza del trasporto pubblico gratuito.

Montpellier, la più grande metropoli francese ad adottare un tale progetto, ha reso gratuito il trasporto pubblico per tutti i residenti dei 31 comuni della sua area metropolitana. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di mobilità sostenibile, mirata a ridurre le emissioni di carbonio e l’inquinamento, oltre a migliorare l’accessibilità per tutti i cittadini.

Tante fasi di sperimentazione per arrivare alla gratuità dei trasporti pubblici

Il successo del progetto è stato preceduto da diverse fasi di sperimentazione. Dal 2020 Montpellier ha testato il trasporto gratuito nei fine settimana, estendendolo successivamente ai giorni feriali per i minori di 18 anni e gli over 65 nel 2021. Questi esperimenti hanno mostrato un notevole incremento nell’uso dei mezzi pubblici, specialmente tra i giovani.

Oltre al trasporto pubblico gratuito, Montpellier ha investito significativamente nella mobilità attiva. La città ha dedicato 150 milioni di euro alla costruzione di 235 km di piste ciclabili e a progetti per incentivare l’acquisto di biciclette elettriche. Questo investimento ha portato a un aumento del 16,2% nel numero medio giornaliero di ciclisti nell’area metropolitana e del 17,2% nella città di Montpellier.

Il carpooling è un’altra iniziativa sostenuta dalla città. La rete Blablacar ha registrato un incremento nel numero di persone che condividono viaggi a Montpellier, con la città che ora vanta alcune delle cifre più alte per il carpooling in Francia, al di fuori di Parigi.

Il finanziamento di queste iniziative proviene principalmente da tasse aziendali, risparmi operativi e la vendita di biglietti ai non residenti. Dal lancio del trasporto gratuito, la vendita di questi biglietti ha generato circa 500.000 euro di entrate, dimostrando la sostenibilità finanziaria del progetto. L’esperienza di Montpellier potrebbe servire da modello per altre città interessate a promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’uso delle auto private, migliorando al contempo la qualità della vita urbana.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: