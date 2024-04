Trasporto pubblico: aumenti in vista a Roma con nuove tariffe per i biglietti

Rincari previsti per il sistema Metrebus a Roma con nuove tariffe in vista per i passeggeri. Quando dovrebbero entrare in vigore e a quanto ammonterà il prezzo dei biglietti?

Mezzi pubblici più cari a Roma con nuove tariffe a partire dal prossimo 1° luglio, salvo sorprese. Sul territorio capitolino si prevede un incremento dei prezzi dei biglietti di metro, bus e tram del sistema Metrebus.

È un provvedimento adottato dalla Giunta Rocca nella seduta dello scorso marzo in materia di “aggiornamento del Piano economico finanziario simulato 2024-2032 dei servizi di trasporto pubblico COTRAL”.

Nel piano, presentato nel 2022, si legge tra i punti di un “incremento tariffario” previsto per il corrente anno 2024 che riguarderà Metrebus. Aumenti quindi in vista, ma di quanto esattamente?

Si parla di 2 euro per il Bit, il biglietto integrato a tempo, il cui costo attualmente ammonta a 1,5 euro. 9,30 euro dovrebbe essere il nuovo prezzo del giornaliero, 16,70 euro per l’abbonamento di 48 ore e ben 24 euro per il 72 ore.

Fatta eccezione per il settimanale, che dovrebbe passare da 24 euro a 32 euro, l’abbonamento mensile non sarebbe interessato da rincari. Il costo dell’abbonamento annuale ordinario potrebbe invece essere ridotto, scendendo da 250 euro a 240 euro.

Brutte notizie quindi per residenti e turisti, che potrebbero avere a che fare con le nuove tariffe presto. Tuttavia, i romani ricorderanno che già lo scorso anno si era discusso di possibili aumenti.

La Regione Lazio era intervenuta allora scongiurando la maggiorazione. Accadrà nuovamente o questa volta i rincari della manovra tariffaria diventeranno realtà?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: