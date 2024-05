Queste sono le 20 città più trafficate al mondo (e Milano è al 4° posto)

Londra, Dublino, Toronto e subito dopo Milano: la classifica delle città con più traffico al mondo è impietosa per l’Italia, che vede anche Roma al 12° posto

Non ci sono buone notizie per Milano in fatto di smog e inquinamento, dato secondo il 13° rapporto TomTom Traffic Index, che analizza i dati del traffico in 387 città di 55 Paesi, è la quarta città con più traffico al mondo.

Ad aggiudicarsi questo poco ragguardevole primato è Londra che si classifica al primo posto, seguita da Dublino e Toronto. Dopo Milano la top 10 si compone di Lima, in Perù, Bengalûru e Pune in India, Bucarest (Romania), Manila (Filippine) e Bruxelles (Belgio).

Non va comunque bene al resto d’Italia, dato che Roma è dodicesima, mentre altre città italiane come Torino, Messina, Firenze e Palermo sono rispettivamente al 18°, 24°, 60° e 77° posto. Altre famose megalopoli in classifica sono Città del Messico al 13° posto, Parigi al 16°, New York al 20° e Tokyo al 27°.

A Milano si passano 5 giorni e 17 ore all’anno bloccati nel traffico

Questo rapporto mette in luce una realtà quotidiana ben nota ai residenti delle metropoli italiane: il traffico intenso che rende gli spostamenti urbani una sfida. A Milano, il limite di velocità di 30 km/h è rispettato per necessità più che per scelta, dato che la velocità media durante le ore di punta si attesta intorno ai 17 km/h, scendendo spesso sotto i 20 km/h. A Roma la situazione è simile, con una velocità media di 18-19 km/h nelle ore di maggiore afflusso.

In termini di tempo speso nel traffico, i milanesi trascorrono circa 137 ore all’anno bloccati nelle loro auto, equivalenti a 5 giorni e 17 ore. Questo comporta non solo una significativa perdita di tempo, ma anche un costo economico rilevante. A Roma, ad esempio, si stimano 164 euro spesi in carburante all’anno solo per il tempo trascorso fermi in coda.

Le giornate peggiori per il traffico sono state il 15 dicembre a Milano, con 36 minuti e 30 secondi necessari per percorrere 10 chilometri, e il 20 dicembre a Roma, con 32 minuti e 50 secondi. Gli orari più critici per mettersi alla guida a Milano sono il martedì tra le 8 e le 9 del mattino, mentre a Roma il giovedì tra le 18 e le 19.

Questi dati evidenziano l’urgenza di affrontare il problema del traffico urbano attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Investimenti in trasporti pubblici efficienti, politiche di mobilità sostenibile e infrastrutture per il trasporto non motorizzato, come piste ciclabili e percorsi pedonali, potrebbero alleviare il problema.

Inoltre l’introduzione di tecnologie smart city, come i sistemi di gestione del traffico in tempo reale e i sensori per il monitoraggio delle condizioni stradali, potrebbe migliorare la fluidità del traffico e ridurre i tempi di percorrenza rendendo le città italiane meno congestionate e più vivibili.

La classifica delle città più trafficate al mondo

Londra Dublino Toronto Milano Lima Bengalûru Pune Bucarest Manila Bruxelles Taichung Roma Città del Messico Sapporo Bordeaux Parigi Kaohsiung Torino Bogotà New York

Fonte: TomTom Traffic Index

