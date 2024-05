Questa azienda paga i dipendenti che scelgono di andare a lavoro in bici

La società del trasporto pubblico aderisce all’iniziativa del Comune di Rimini incentivando l’uso della bicicletta per il trasferimento casa-lavoro del personale impiegato nella sede di Rimini. Per ogni chilometro percorso sia riconosciuto un incentivo economico di 0,20 euro, che verrà rimborsato nei primi mesi del 2025

Andare a lavoro in bicicletta anche in Romagna! Ha preso il via in questi giorni “Bike to Work Rimini – Start Romagna”, con cui l’azienda del trasporto pubblico partecipa alla nuova iniziativa del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna che promuove la mobilità sostenibile e riduce l’impatto ambientale prevedendo un incentivo economico.

Un progetto – realizzato in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity – che intende incoraggiare alternative all’utilizzo dell’auto, promuovendo mezzi di trasporto che favoriscano la sostenibilità ambientale e il benessere individuale. L’obiettivo è stimolare comportamenti virtuosi evidenziandone l’efficacia rendicontando la riduzione delle emissioni di CO2.

Start Romagna investe nello sviluppo di tecnologie e veicoli a minor impatto ambientale e sta progressivamente rinnovando la flotta di bus che circolano sui territori serviti – spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna. Ogni anno i nostri mezzi percorrono oltre 20 milioni di km e trasportano 45 milioni di passeggeri.

Il progetto

Secondo i programmi, entro il 2026 si prevede una riduzione dal 70 al 32% dei veicoli a gasolio e una crescita al 56% dei veicoli a GNC GNC ibrido e GNL per i servizi extraurbani e l’inserimento di veicoli elettrici sui percorsi urbani.

Il progetto regionale prevede che per ogni chilometro percorso sia riconosciuto un incentivo economico di 0,20 euro, che verrà rimborsato nei primi mesi del 2025. Inoltre, per ogni spostamento valido, verrà calcolata la CO2 risparmiata (1 kg circa ogni 7 chilometri percorsi) e creata una classifica degli utenti più green, sempre aggiornata in tempo reale e consultabile all’interno dell’app Wecity. Gli interessati potranno partecipare scaricando l’app Wecity e inserendo il codice indicato nel regolamento.

All’iniziativa Bike to Work Rimini – Start Romagna, partita il 1° maggio e valida fino al prossimo 31 dicembre, può partecipare tutto il personale impiegato nella sede di Rimini.

