Più pedali, più guadagni: Firenze premia fino a 30 euro al mese chi va a scuola o a lavoro con la bici

La bellissima iniziativa promossa dal Comune di Firenze “Pedala, Firenze ti premia” intende promuovere l’utilizzo della bici per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e bonus per i cittadini più virtuosi, attraverso il kit Pin Bike e con un’app dedicata

Pedala, Firenze ti premia: così il Comune di Firenze vira al green e annuncia i primi incentivi dedicati all’uso delle bici con un progetto che prevede fino a 20 centesimi per chilometro percorso e fino a un massimo di 30 euro al mese, con premi fino a 100 euro per chi percorre più strada sulla due ruote.

Il progetto vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi, attraverso il kit Pin Bike e con un’app dedicata.

Si potrà fare domanda dal 13 maggio 2024 al 2 giugno 2025.

L’iniziativa partirà il 3 giugno prossimo, Giornata mondiale della bicicletta, fino al 2 giugno 2025.

Chi può fare domanda per gli incentivi

Possono partecipare tutti i cittadini, lavoratori o studenti, con più di 18 anni di età:

residenti o domiciliati a Firenze che studiano o lavorano a Firenze

residenti o domiciliati a Firenze che lavorano o studiano nei Comuni dell’agglomerato: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa

residenti o domiciliati nei Comuni dell’agglomerato che studiano o lavorano a Firenze

La finalità del progetto è promuovere l’uso della bicicletta per tutti gli spostamenti sistematici, non solo quelli casa-lavoro ma anche quelli casa-scuola/università, ed è per questo che per questi percorsi l’incentivo sarà maggiore, fino a 0.2€/km. Si potranno impostare fino a due percorsi casa/ scuola e casa / lavoro per venire incontro alle esigenze di chi ha più sedi di studio o lavoro. Sarà inoltre promosso l’uso della bici sugli altri spostamenti con destinazione generica (purché svolti dai cittadini di Firenze all’interno del proprio Comune dal lunedì al venerdì), riducendo così l’utilizzo dei mezzi a motore. Sarà possibile utilizzare sia biciclette ordinarie sia quelle a pedalata assistita. Proprio per queste ultime, e-Bike e Cargo-Bike, da giugno sarà incentivato dal Comune l’acquisto.

Tutte le informazioni necessarie le trovate sul sito del Comune.

