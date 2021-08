L’italia sta per tingersi di rosso, in arrivo la sabbia del Sahara che colorerà i cieli di queste Regioni

Quella appena iniziata non sarà soltanto una settimana all’insegna delle temperature roventi (in alcuni casi supereranno i 45°C) per il nostro Paese. Su gran parte della penisola è in arrivo una tempesta di sabbia proveniente dal cuore del deserto del Sahara, che offuscherà il cielo con nubi gialle e rossastre, creando un’atmosfera a dir poco surreale.

Nelle prossime ore la contrapposizione della depressione tra Francia e Regno Unito e l’anticiclone africano che sta attraversando l’Italia richiamerà le correnti direttamente dal deserto del Nord Africa, che porteranno grosse quantità di pulviscolo sul nostro Paese, ma anche su Spagna e Francia. La tempesta di sabbia desertica, che tingerà il cielo di rosso e giallo, dovrebbe durare almeno fino al prossimo fine settimana.

Tra le aree più colpite dall’arrivo della sabbia del Sahara troviamo le Regioni del Sud come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia e la Campania, ma anche alcune aree del Centro e del Nord come il Lazio, la Toscana e la Liguria non verranno risparmiate, come mostra la mappa realizzata dall’Università di Atene.

Insomma, se avete intenzione di pulire auto e balconi, conviene sicuramente attendere che la tempesta di sabbia africana ci dia un po’ di tregua.

Fonte:Forecast UOA

