ATTENZIONE: scuole chiuse a Roma domani 13 dicembre 2019 dopo l’allerta meteo della protezione civile

Attenzione, per il maltempo domani venerdì 13 dicembre 2019 a Roma saranno chiuse scuole, cimiteri e parchi pubblici. E’ la notizia che è stata diramata a seguito dell’allerta meteo della Protezione civile della Regione Lazio. La sindaca della capitale Virginia Raggi sta firmando prorpio in questi minuti un’ordinanza per disporre la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche.

A darne comunicazione ufficiale una nota del Campidoglio .

Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… Pubblicato da Roma Capitale su Giovedì 12 dicembre 2019

Il codice giallo disposto dalla protezione civile nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato prevede,” dalla tarda mattinata di domani, venerdì 13 dicembre 2019, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone centro-meridionali della Regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Attualmente il sito del Comune di Roma risulta irrangiungibile.