Meteo Natale: ultime ore di pioggia e dal 25 finalmente torna il sole in tutta Italia

Ce l’avevano detto, ancora un po’ di maltempo ma a Natale torna il sole. E le ultime previsioni lo confermano, perché le piogge stanno pian piano terminando un po’ ovunque.

Nella giornata di oggi, secondo ilmeteo.it, ci saranno ancora forti venti di maestrale che potrebbero causare mareggiate sul basso Tirreno, mentre Calabria e Sicilia nord-orientale continuano a registrare pioggia.

Per il resto d’Italia, dalla Vigilia a Santo Stefano previsto bel tempo con sole, a parte qualche nebbia in Friuli, sulla pianura padana e in Toscana, e temperature massime fino ai 15°C sulle regioni centro-meridionali. Merito del grande anticiclone di matrice africana.

Per quanto riguarda il freddo, le temperature si abbasseranno andando sottozero al nord, tra venerdì 27 e sabato 28, con aria fredda proveniente dai Balcani. E a Capodanno il freddo, proveniente in questo caso dal Polo Nord, si farà nuovamente sentire.

