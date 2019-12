McDonald’s lancia i Veggie Dippers 100% vegani: ecco cosa c’è dentro

Probabilmente vegetariani e vegani che conoscono l’operato di McDonald’s non saranno attirati dalla novità, ma a gennaio la multinazionale lancerà i Veggie Dippers, il suo primo pasto completo vegano che ha già avuto l’ok da parte di The Vegan Society.

C’erano già il BigMac in versione veg e i McNuggets vegan venduti in Norvegia, adesso in via sperimentale nel Regno Unito ci saranno i Veggie Dippers, ma i ben informati, dicono che presto li troveremo anche nella catena italiana.

Cosa sono i Veggie Dippers? Degli snack che non contengono carne e derivati. In pratica, un’impanatura con pepe rosso, riso, pesto di pomodori secchi e piselli che saranno serviti con patatine fritte e una bibita analcolica al costo di 4.99 sterline, circa 6 euro. Ma saranno anche disponibili nella versione Happy Meal accanto all’Happy Meal vegetariano già commercializzato, assieme a verdure, una bustina di frutta o patatine, acqua o altra bibita alla frutta.

Ci sarà poi un’altra versione di questi snack fatta con pomodoro, lattuga, cipolla e pepe rosso e McDonald’s giura che saranno preparati in modo attento così da evitare qualsiasi contaminazione, rendendo quindi il prodotto completamente vegano.

E anche se Thomas O’Neill, responsabile del marketing alimentare di McDonald’s nel Regno Unito e in Irlanda, dice: “Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito a un aumento dell’80% dei clienti che ordinano opzioni vegetariane presso McDonald’s”, noi rimaniamo sempre un po’ scettici e l’idea non ci entusiasma.

Chi sceglie di vivere in maniera sostenibile e fa una scelta di consumo consapevole difficilmente poi opta per un pasto al McDonald’s, una catena globalizzata che non favorisce varietà locali.

Cosa ne pensate?

