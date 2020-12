Cacao biologico naturale, in granella o in polvere: benefici e ricette per portarlo in tavola con gusto

Il cacao è un alimento naturale squisito e ricco di composti bioattivi dall’azione antiossidante, antinfiammatoria e stimolante.

NaturaleBio propone cacao biologico naturale in polvere o in granella, per portare tutti i benefici del cacao a tavola, utilizzandolo sia nelle ricette dolci che salate.

Il cacao, la bevanda degli Dei

Il cacao è un alimento funzionale il cui consumo è diffuso da circa tremila anni sia per scopi nutrizionali che medicinali. Si tratta di un prodotto ottenuto dai semi di Theobroma cacao, pianta originaria dell’America centrale e del Sud America il cui nome significa “bevanda degli Dei”, come lo definivano le civiltà precolombiane.

Il nome deriva dal sapore squisito del cacao e dalle sue proprietà benefiche per la salute umana, successivamente attribuite ai diversi composti bioattivi che lo caratterizzano.

I semi di cacao contengono infatti, oltre a carboidrati, proteine e fibre, anche vitamine del gruppo B, minerali come fosforo, magnesio, potassio e ferro, composti fenolici, flavonoidi e alcaloidi, questi ultimi rappresentati soprattutto dalla teobromina.

Appena raccolte, le fave sono inodori, molto amare e astringenti, ma grazie ai processi di fermentazione e tostatura le proprietà organolettiche si modificano, donando al cacao gli aromi e il gusto che conosciamo. Le fave di cacao, dopo la raccolta, vengono private della polpa in modo grossolano e lasciate fermentare per alcuni giorni, dopodiché i semi sono essiccati e tostati.

In seguito i semi possono essere utilizzati per preparare il cioccolato o macinati per ottenere la granella e il cacao in polvere. NaturaleBio propone tra i suoi superfood cacao naturale da agricoltura biologica sotto forma di fave, granella o in polvere.

Questi prodotti conservano tutte le proprietà e i benefici dei semi di cacao, grazie all’essiccazione a basse temperature, che ne preserva intatti i nutrienti.

Proprietà e benefici del cacao

Il cacao possiede numerosi benefici per la nostra salute, dovuti alle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie dei suoi componenti e all’azione stimolante sul sistema nervoso centrale.

I semi di cacao e, di conseguenza, il cacao in polvere e in granella sono una fonte di composti polifenolici con un’alta percentuale di flavonoidi, in particolare catechine e flavanoli.

Grazie alla sinergia di queste sostanze, l’assunzione di cacao migliora la funzionalità del sistema cardiocircolatorio, riducendo la pressione sanguigna, regolando i livelli di colesterolo e incrementando l’elasticità dei vasi e la fluidità del sangue. Il miglioramento delle funzioni vascolari, unito all’azione stimolante della teobromina, apporta vantaggi anche a livello cognitivo, potenziando la memoria, l’attenzione e la concentrazione.

Il consumo di cacao può migliorare anche le prestazioni sportive e il recupero muscolare dopo l’attività fisica o uno sforzo intenso. Il cacao è inoltre particolarmente gustoso e il suo sapore è assai gratificante: il consumo di cacao può rivelarsi un valido aiuto in caso di stress fisico e mentale e per sopportare meglio diete ipocaloriche e astinenze, ad esempio quando si decide di smettere di fumare.

Il cacao in polvere o sotto forma di granella NaturaleBio può essere aggiunto alle ricette dolci e salate per portare a tavola con gusto tutti i suoi benefici.

Ricette per portare il cacao in tavola con gusto

Il cacao in polvere NaturaleBio è un cacao naturale ottenuto dalla macinazione da semi di piante coltivate con il metodo biologico nei paesi di origine.

I semi di cacao, dopo la raccolta, sono essiccati a basse temperature e lavorati attraverso processi che ne preservano al meglio i nutrienti e i composti bioattivi. La polvere di cacao che ne deriva è fine e molto aromatica e può essere gustata sciolta nello yogurt, nei frullati, negli shake, nel latte e in altre bevande o utilizzata negli gli impasti per torte, muffin, biscotti, dolci da forno o al cucchiaio.

Nelle fredde giornate invernali, come rinunciare a una confortevole tazza di cioccolata calda da preparare con polvere di cacao, latte (anche vegetale), farina e zucchero: una ricetta semplice ma gratificante per tutta la famiglia. Una bevanda più leggera e dietetica per sfruttare i benefici del cacao in polvere è invece quella del frullato di banana e cacao, che si prepara in pochi minuti con una banana matura, una tazza di latte di soia e un cucchiaino di cacao biologico in polvere.

Il cacao in polvere può essere utilizzato anche per le ricette salate: lo si può aggiungere all’impasto della pasta fresca, sostituendo una piccola quantità di farina con la polvere di cacao. La granella di cacao può invece essere consumata come snack o aggiunta a shake, frullati al cioccolato, gelati, latte e yogurt per decorare, conferire gusto, benefici e un tocco di croccantezza.

In alternativa può essere usata negli impasti di torte e biscotti, unita al muesli e al porridge per la colazione o per accompagnare formaggi erborinati, anche vegetali. Consumato con moderazione, il cacao in polvere e in granella NaturaleBio regalerà gusto a ogni ricetta e offrirà un aiuto in più per aumentare il benessere e fronteggiare al meglio lo stress fisico e mentale.

